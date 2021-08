Criza COVID-19: Virusul l-a ucis pe John Eyers, 42 de ani, un culturist sănătos care a refuzat vaccinul

Pledoarie puternică în Anglia, după ce un britanic sănătos tun a murit de COVID-19. John Eyers era un om în formă, care se bucura de culturism şi de alpinism, l-a prezentat, pe scurt, familia sa. Sora lui geamănă a postat pe reţele sociale un mesaj-manifest, precizând că fratele său era ”cea mai sănătoasă persoană pe care o cunoştea”. Şi, totuşi, virusul l-a răpus!



John Eyers, expert în construcţii şi concurent la culturism, a murit de COVID-19, susţine sora lui, Jenny McCann, pe Twitter: „Fratele meu geamăn în vârstă de 42 de ani a murit săptămâna trecută în ITU de Covid-19. A murit exact la patru săptămâni după ce a fost testat pozitiv”.



