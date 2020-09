Cum a ajuns Clujul cel mai scump oraş rezidenţial din România. Diferenţa faţă de Bucureşti

Să locuieşti în oraşul de pe Someş, numit şi San Francisco-ul României, poate să îţi dea şi bătăi de cap. Cererea mare şi oferta mică din imobiliare au făcut ca preţurile apartamentelor să crească de la an la an, chiar dacă salariul mediu este sub Bucureşti cu aproape 200 de euro.

Un metru pătrat în Cluj costă în medie acum 1.811 euro cu 11% mai mult faţă de anul trecut, la mare diferenţă pe locul doi se află Bucureştiul unde metrul pătrat costă în medie 1.357 de euro, doar cu 0,4 % mai mult faţă de acum un an. În Timişoara un metru pătrat costă în medie 1.293 de euro.

Vlad Buzoianu a construit 180 de apartamente în Cluj şi le-a vândut pe toate. “Am continuat să investim pentru că cererea continuă să existe. Sectorul academic şi segmentul IT din Cluj-Napoca în continuare sunt motoare care generează această cerere şi încă oferta este sub nivelul ei, aşa se explică nivelul ridicat faţă de restul ţării. În ultimii ani am construit 180 de apartamente, ultimul bloc l-am terminat de câteva luni şi am vândut toate apartamentele, mai puţin trei. Media preţului la noi este 1.700 de euro plus TVA.”, a precizat Vlad Buzoianu, dezvoltator imobiliar

Adrian Vasiu este specialist în imobiliare şi spune că din păcate preţurile vor continua să crească în următoarea perioadă.

“Estimăm în viitorul apropiat o creştere a preţurilor în special pe segmentul de rezidenţial nou. De ce? Pentru că a fost lansat programul “Noua casă”. Există un mare pericol care nu cred că poate fi evitat şi anume în momentul în care creşterea va fi forţată pe un anumit sector şi anume rezidenţial nou, oferta nu este foarte mare în momentul de faţă, ca şi număr de unităţi disponibile la vânzare şi o să crească preţul artificial. Pentru că vor fi zece cumpărători pe o singură unitate.”, a menţionat acesta.

Programul “Noua casă”, care îţi permite să cumperi doar locuinţe noi, va forţa acest lucru, iar în Cluj vor fi şi 10 cumpărători la un apartament.

Salariile pe oraşe, conform Comisiei Naţionale de Prognoză:

Bucureşti merge spre un salariu mediu de 927 euro

Clujul se duce spre 801 euro

Timişoara, spre 771 euro

Locuinţe construite şi livrate în perioada 2017-2019 în cele mai mari oraşe din ţară: