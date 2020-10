Cum a ajuns o româncă simbol al sistemului de Sănătate din Anglia în lupta anti-Covid

La 46 de ani, Claudia a fost desemnată simbol al sistemului de Sănătate din Anglia, în semn de mulţumire pentru munca ei ca moaşă, la Spitalul din Coventry, în lupta anti-Covid. Te întrebi cum a reuşit să fie pusă pe panouri publicitare, clădiri monumentale, autobuze şi în staţii de metrou?

NHS (National Health Service) a ales-o pentru a fi simbol datorită muncii şi solidarităţii ei faţă de oameni, într-o campanie naţională care celebrează 72 de ani de la înfiinţarea Sistemului de Asistenţă Medicală de Stat din Regatul Unit.

„Un exemplu strălucitor“ în profesia sa



NHS alegerea Claudiei astfel: „A fost implicată în luarea unor măsuri în secţia de maternitate, unde a îngrijit mame, bebeluşii acestora şi familii într-o perioadă atât de nesigură şi de stresantă precum cea în care ne aflăm“.

În plus, şefii spitalului o descriu drept „un exemplu strălucitor“ în profesia sa.

Povestea româncei a ajuns şi la BBC

Povestea Claudiei e cunoscută de întreaga ţară, după ce aceasta a vorbit în interviuri pentru presa britanică despre viaţă şi carieră. Ea a mărturisit la BBC trăile ei şi experienţa de a fi fotografiată pentru a reprezenta imaginea NHS.

„Oh, Doamne, sunt foarte mândră să reprezint această profesie, să reprezint moaşele, să reprezint Coventry. Dar sunt extrem de emoţionată. E o experienţă nouă pentru mine. Nu îmi place să mi se facă fotografii şi am fost puţin ruşinată, dar până la final m-am obişnuit. Am vorbit despre moaşe, am vorbit despre job-ul meu şi am fost întrebată dacă mă simt un erou, iar eu nu cred că sunt. Sunt o moaşă care îşi iubeşte job-ul şi asta îmi dă satisfacţie. Sunt mândră să lucrez pentru Sistemul Naţional de Sănătate din Marea Britanie, să fiu una din imaginile simbol NHS. Sunt foarte mândră“.

Moaşă de 26 de ani

O moaşă cu experienţă de 26 de ani, Claudia spune că îi plac meseria şi oamenii cu care lucrează. Născută în România, a lucrat la Spitalul municipal din Călăraşi timp de 19 ani până să ia decizia ca în 2011 să se mute în Marea Britanie, iar din 2014 lucrează ca moaşă la Spitalul din Coventry.

„A fi moaşă e despre bucurie şi viaţă“

Claudia spune că traseul spre meseria ei mult visată a început atunci când a decis că trebuie să facă diferenţa prin munca ei. A început să exploreze diferite profesii din sistemul medical, fiind încurajată de tatăl ei, dar cea de moaşă i s-a potrivit cel mai bine: „În timpul adolescenţei, în România, întotdeauna mi-am dorit o carieră care să facă diferenţa. A fost sfatul tatălui, pe care îl consider eroul meu. El m-a încurajat să fiu moaşă şi sunt bucuroasă că s-a întâmplat aşa“.

„Nu este vorba despre oameni bolnavi“, crede ea. „Este vorba despre bucurie şi viaţă. Fiecare mămică e specială şi, de asemenea, fiecare copil. Încă mă îndrăgostesc de acest job pe zi ce trece“.

„Sunt mândră că profesia mea este apreciată“

„Sunt mândră că profesia mea este apreciată şi este minunat să fac parte dintr-o echipă atât de uimitoare în Coventry . Cu toţii suntem acolo unul pentru celălalt şi ne ajutăm reciproc“, mărturiseşte Claudia.