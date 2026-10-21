Cum a ajuns un fragment de rachetă chinezească într-un lan de porumb din Minnesota

Un fragment de rachetă chinezească, cu o lungime de peste 3 metri, s-a prăbușit într-un lan de porumb din Minnesota, potrivit Futurism. Incidentul a avut loc la mijlocul lunii octombrie. Publicația citează mesajul publicat pe Facebook de Biroul Șerifului din comitatul Stevens, Minnesota.

„Pe 14 octombrie 2026, în jurul orei 15:30, Biroul Șerifului din comitatul Stevens a primit un apel telefonic privind descoperirea unor resturi de proveniență necunoscută într-un lan de porumb din localitatea Scott. Ajunși la fața locului, agenții au confirmat prezența unui obiect metalic de mari dimensiuni – cu un diametru de aproximativ 3,3 metri (11 picioare) – despre care se presupune că provine din spațiu. Biroul Șerifului colaborează îndeaproape cu diverse agenții statale și federale pentru a identifica și notifica proprietarul resturilor, precum și pentru a planifica îndepărtarea acestora de pe teren”, a transmis șeriful.

Mesajul includea o fotografie cu un obiect metalic deformat, înconjurat de tulpini de porumb îngălbenite. Postarea a devenit virală pe rețelele de socializare, alimentând speculațiile conform cărora obiectul ar proveni din spațiu.

Experții au stabilit că obiectul a venit din cosmos

Ulterior, publicația Ars Technica a venit cu dovezi suplimentare. Obiectul este aproape sigur o bucată dintr-o rachetă chinezească Zhuque-2E. Aceasta a fost lansată din deșertul Gobi, a plasat pe orbită 1zece sateliți, apoi a revenit spre Pământ, fiind observată arzând pe cer deasupra statelor Kansas și Minnesota.

Incidentele s-ar putea înmulți

Experții avertizează că pe măsură ce lansările devin tot mai frecvente, iar rachetele tot mai mari, crește și probabilitatea ca fragmente din acestea să ajungă la sol.

Astfel de resturi de echipamente spațiale pot, uneori, să se prăbușească în zone populate. În 2024, o componentă a NASA, provenită de la Stația Spațială Internațională, a rezistat reintrării în atmosferă și a străpuns acoperișul unei case din Florida, în timp ce o familie dormea înăuntru.

De asemenea, resturi spațiale au mai fost descoperite pe terenuri agricole din Canada și Australia.

Până în prezent, nimeni nu a fost rănit de un fragment de deșeu spațial care a căzut pe Pământ.

Totuși, având în vedere ambițiile comerciale tot mai mari legate de orbita terestră este, probabil, doar o chestiune de timp până când se va întâmpla un astfel de incident.