Cum a născut o tânără de 22 de ani în plină pandemie, cu maternităţile închise. „Am simţit cum mă cuprinde panica”

Un copil s-a născut la Fălticeni în plină epidemie de coronavirus cu ajutorul Organizaţia Salvaţi Copiii după ce mama sa, în vârstă de 22 de ani, a încercat să îl aducă pe lume la mai multe maternităţi din judeţul Suceava care erau, însă, închise.

Potrivit unui comunicat al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Elena, mama copilului, a fost speriată că nu are unde să nască din cauza epidemiei, astfel că a sunat o asistentă de la asociaţie care a ajutat-o.

„Întâi trebuia să merg la Spitalul din Suceava, însă s-a înschis din cauza pandemiei şi au spus că nu mă pot primi. Am mai încercat la alte două spitale şi am simţit cum mă cuprinde panica. (...) Până la urmă, m-au primit la Fălticeni şi am fost foarte bucuroasă. Doamna asistentă a venit împreună cu un voluntar şi cu maşina Salvaţi Copiii, aşa am putut să ajung la spital”, a spus Elena.

Aceasta a stat patru zile în spital, fiind stresată să nu se îmbolnăvească, dar naşterea a avut loc cu bine astfel că putut să îşi aducă băieţelul acasă.

Familia femeii, care locuieşte în comuna Ciprian Porumbescu, se confruntă cu greutăţi materiale, în condiţiile în care doar soţul acesteia lucrează cu ziua, o altă sursă de venit fiind alocaţia nou-născutului şi a unui alt copil în vârstă de 6 ani.

Pentru a veni în ajutorul copiilor vulnerabili, a mamelor şi a gravidelor din zonele rurale defavorizate, în cadrul programului Sănătatea mamei şi a copilului, Organizaţia Salvaţi Copiii şi-a intensificat eforturile de sprijinire şi protecţie de la debutul epidemiei.