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Cum reușesc italienii și spaniolii să suporte temperaturi de peste 40°C

Valul de căldură care afectează în aceste zile Europa a adus temperaturi de peste 40°C în Italia, Spania, Grecia și Balcani, iar meteorologii avertizează că episoadele de caniculă extremă vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.
Cum reușesc italienii și spaniolii să suporte temperaturi de peste 40°C
Andreea Tobias
01 iul. 2026, 21:50, Social
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În timp ce multe state europene încearcă încă să se adapteze, locuitorii din sudul continentului folosesc de zeci de ani metode simple care îi ajută să suporte mai ușor temperaturile extreme.

Experții spun că multe dintre aceste obiceiuri pot fi aplicate cu succes și în România în perioadele cu temperaturi ridicate.

De ce italienii și spaniolii nu deschid ferestrele în timpul zilei

Unul dintre cele mai importante obiceiuri este păstrarea locuinței complet izolată în orele de vârf, notează Euronews.

Deși pare contraintuitiv, ferestrele rămân închise, iar obloanele, jaluzelele sau perdelele sunt trase pentru a împiedica pătrunderea razelor soarelui și a aerului fierbinte.

Aerisirea locuinței se face doar foarte devreme dimineața sau noaptea, când temperaturile scad.

Potrivit specialiștilor, această metodă poate reduce semnificativ temperatura din interior fără utilizarea permanentă a aparatului de aer condiționat.

Spațiile climatizate devin refugii în timpul caniculei

În orașele spaniole există sute de „refugii climatice”, spații publice gratuite precum biblioteci, muzee sau centre culturale unde oamenii se pot răcori în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

Acest model începe să fie adoptat și în alte state europene afectate de temperaturile extreme.

Siesta nu este un moft

În multe regiuni din Italia, Spania sau Grecia, programul zilnic este adaptat căldurii.

Între orele prânzului și după-amiaza târziu, activitățile sunt reduse la minim, iar oamenii evită deplasările și efortul fizic.

După ora 16:00, când temperaturile încep să scadă, viața revine pe străzi, magazinele se redeschid, iar terasele se umplu de oameni.

Specialiștii spun că această reorganizare a programului reduce riscul de insolație și epuizare provocată de căldură.

Trucul simplu folosit în casele din Sicilia

În multe locuințe din Sicilia nu există aer condiționat.

Localnicii folosesc însă metode tradiționale pentru răcorire:

  • țin ferestrele și obloanele închise în timpul zilei;
  • folosesc materiale deschise la culoare pentru a bloca razele soarelui;
  • aerisesc doar noaptea;
  • umezesc haine sau cearșafuri pentru a crea un efect natural de răcire prin evaporare.

Ce mănâncă mediteraneenii când sunt peste 40°C

Alimentația joacă și ea un rol important.

În zilele foarte călduroase, mesele sunt ușoare și bogate în apă:

  • salate cu roșii și castraveți;
  • fructe precum pepenele;
  • supe reci, cum este gazpacho;
  • multe lichide și foarte puțin alcool.

Specialiștii recomandă evitarea preparatelor grele și foarte grase, deoarece digestia crește temperatura corpului.

Europa rămâne sub valul de căldură

Potrivit Reuters, Italia, Spania și țările din Balcani continuă să fie afectate de unul dintre cele mai severe valuri de căldură din ultimii ani. În Italia, zeci de orașe sunt sub cod roșu de caniculă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor rămâne cu până la 8-10°C peste normal și în prima parte a lunii iulie. În paralel, riscul de incendii de vegetație rămâne foarte ridicat în sudul Europei.

Cum te poți proteja în timpul caniculei

Specialiștii recomandă:

  • închiderea ferestrelor și jaluzelelor în timpul zilei;
  • aerisirea locuinței doar dimineața devreme și noaptea;
  • evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 17:00;
  • consumul frecvent de apă;
  • mese ușoare și bogate în fructe și legume;
  • reducerea efortului fizic în orele cu temperaturi maxime.

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