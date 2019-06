Cum va plăti PMB cele 115 milioane de euro către afaceristul Costică Constanda

Primăria Bucureşti trebuie să plătească omului de afaceri Costică Constanda 115 de milioane de euro despăgubiri, iar în schimb, acesta va trebui să returneze Satul Francez în starea în care l-a primit. Gabriela Firea a anunţat, miercuri, că Primăria nu are banii şi că va efectua plata eşalonat.

,,Ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o hotărâre irevocabilă, în urma căreia, Municipiul Bucureşti ar urma să plăteasca omului de afaceri Costică Constanda suma de 115 milioane de euro, din care 69 de milioane de euro costul terenului din Satul Francez, iar restul de sumă reprezintă dobânzi şi sume accesorii. Toată această epopee pentru care noi trebuie să plătim, aş spune chiar că plătim oalele sparte de alţii, a început în 2003, atunci când primarul general de la acea data, domnul Traian Băsescu, a semnat o dispoziţie prin care două familii, care avuseseră proprietate în trecut în zona Satului Francez, practic li se reconstituise dreptul de proprietate în Parcul Bordei. Omul de afaceri Costică Constanda este cel care i-a reprezentat şi care ulterior a achiziţionat drepturile litigioase de la acele două familii, proprietare de drept, Lincaru şi Tudor”, a declarat primarul general al Capitalei, într-o conferinţă de presă.



Gabriela Firea a spus că evenimentele au avut loc în anul 2003 şi că, ulterior, în 2007, Consiliul General, în trei şedinţe succesive, a refuzat prin votul consilierilor generali să acorde documentaţii urbanistice, mai exact PUZ, pentru construirea unui complex rezidenţial în Parcul Bordei, cu clădiri de 5 etaje.



,,Aici intervine întreaga discuţie, dar deja avem o hotărâre a ICCJ, în ce fel era oportună construirea unui complex rezidenţial cu blocuri de 5 etaje, într-o zonă verde. Explicaţia, cel puţin din punct de vedere legislativ, este aceea că la data respectivă, zona din jurul Parcului Bordei putea fi construibilă. Ulterior, legislaţia s-a îmbunătăţit, chiar a apărut o OUG la finalul anului 2007, prin care orice zonă verde publică sau privată nu se mai putea construi”, a completat aceasta.





Întrebată dacă Primăria Capitalei are la dispoziţie întreaga suma, pentru a acoperi datoria, Gabriela Firea a spus că instituţia deja suferă de mari probleme financiare şi că nu există acum în cont 115 milioane de euro să fie daţi drept despăgubire lui Costică Constanda pentru un teren câştigat în 2003.



,,Nu avem aceşti bani. Chiar nu avem aceşti bani, Primăria Capitalei are mari probleme financiare’’, a declarat Gabriela Firea.



,,Aşa cum ştiţi, în cea mai recentă şedinţă de Consiliu General, noi am luat aprobare de la consilieri să ne împrumutăm cu 100 de milioane pentru a achita plata la gaze, o plată pe care o avem la ELCEN şi ELCEN la Romgaz. După ce vom primi motivarea şi vom vedea exact ce scrie în aceasta, probabil că avocaţii noştri probabil vor intra în dialog cu avocaţii omului de afaceri Costică Constanda, pentru o executare amiabilă, conform legii”, a spus primarul Capitalei.



Gabriela Firea a mai declarat că are în sprijinul instituţiei o OUG, cu numărul 22/2002, care explică modalitatea de plată, atunci când trebuie executată o datorie pe care o are o instituţie publică. ,,În calculul sumelor care vor fi plătite eşalonat se va ţine cont în primul rând de datoriile urgente pentru funcţionarea instituţiei. Dar noi, în primul rând, fiind vorba despre subvenţiile de la RADET şi RATB, cele 19 spitale, bineînţeles salariile şi cheltuielile de funcţionare. După ce se scad toate aceste sume, care reprezintă utilitate publică stringentă a bucureştenilor, cu siguranţă se va putea face o calculaţie pentru eşalonarea plăţilor”, a precizat în continuare Gabriela Firea.



Primăria Capitalei are în acest moment doar 10 milioane de euro în conturi.



,,Nu aş vrea să anticipez, deoarece mai sunt paşi de trecut şi este normal să îi depăşim pe fiecare parte în succesiunea lor. Mai fac o ultimă precizare şi anume că, încă de anul trecut, primăria Capitalei are în cont încă de anul trecut suma de 10 milioane de euro, într-un cont care poate fi executat oricând de către omul de afaceri Costică Constanda”, a mai spus Gabriela Firea.



Alături de Gabriela Firea, în cadrul conferinţei, a luat cuvântul şi avocatul Municipiului Bucureşti, Ana Şova. Aceasta a declarat că a reprezentat Municipiul Bucureşti, prin primarul general, însă în proces a fost parte Municipiul Bucureşti şi prin Consiliul General, reprezentat de alţi avocaţi.,,Repunerea în situaţia anterioară s-a dispus abia acum, în prima hotărâre, domnul Constanda rămânea şi cu Satul Francez şi cu o sumă de 205 milioane de euro, cu greu şi cu insistenţă., repet eu cred că era alta soluţia, dar nu asta contează. Eu sunt obişnuită să le comentez, Municipiul Bucureşti şi doamna primar spune că ce a spus justiţia rămâne sfânt, dar eu sunt obişnuită să le comentez. (...) Domnul Constanda trebuie să dea Satul Francez cum i s-a dat în 2008", a declarat avocata Ana Şova.



,,Aceasta decizie ne afectează, în primul rând că suma de 115 milioane de euro, calculată la execuţia bugetară de anul trecut înseamnă aproape 20% din bugetul Municipiului Bucureşti pe un an. Este o cheltuială foarte împovărătoare. Sub nicio formă. Nu se pune problema unei achitări dintr-o tranşă. Este exclus. Am făcut demersuri pentru a ni se aproba un împrumut în vederea plăţii unei facturi restante la gaze. Sub nicio formă nu se poate accepta plata într-o rată", a mai spus primarul Gabriela Firea.

