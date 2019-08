Cumpănaşu: Procurorul general a transmis că va fi deschis dosar penal in rem pentru a verifica modul în care INML a analizat oasele găsite la Caracal

Alexandru Cumpănaşu a declarat, după discuţia cu procurorul general, că Bogdan Licu i-a transmis că va fi deschis dosar penal in rem, la PÎCCJ, pentru a fi efectuate verificări la INML privind modul în care instituţia a analizat oasele găsite la Caracal.

„La INML, domnul procuror general a transmis foarte clar că se va constitui dosar penal şi se va dispune începerea urmăririi penale in rem - aşa am înţeles eu. Secţia competentă (...) va fi chiar Parchetul General, prin Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului General. Faţă de INML şi faţă de ce am spus, raportat la ce Ministerul Sănătăţii a comunicat, avem un dosar penal care va fi întocmit şi audieri pe care le vor face cei de la Parchetul General, ce vor prelua cauza”, a declarat Alexandru Cumpănaşu, la ieşirea din Parchet.

Totodată, unchiul Alexandrei a mai precizat că procurorul general Bogdan Licu i-a mai transmis că va cere reaudierea procurorului Cristian Popescu, dar şi a unor poliţişti din cadrul IPJ Olt.

Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii privind INML a fost finalizat vineri. Verificările au fost dispuse de ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, după ce Alexandru Cumpănaşu a depus o solicitare în acest sens. Potrivit raportului, INML a respectat procedurile în analizarea probelor găsite în casa lui Gheorghe Dincă.

