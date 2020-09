De la Bullying, la Best Fashion and Tik Tok Influencer, povestea unei clujence care a cucerit reţelele de socializare

Te-ai întrebat vreodată cât de grav poate fi bullying-ul? Lorena Şerban îţi spune povestea ei care a schimbat-o într-o tânără de succes.

Lorena are 20 de ani, este din Cluj-Napoca iar din cauza bullying-ului a devenit anorexică, neconştientizând cât de gravă era starea în care se afla.

Studenta şi-a revenit după o perioadă de şedinte terapeutice în care a înţeles că problema nu era la ea, ci la cei care o abuzau verbal.

Astăzi Lorena este modelul multor tinere, după ce în 2017 a început să fie influencer pe Instagram, iar în pandemie a cucerit Tik Tok-ul cu postările ei.

Tânăra a fost desemnată recent ca fiind Best Fashion and Beauty Tik Tok influencer.

„Ceea ce fac pentru online este un vis pentru mine, nu pot să cred că lucrul ăsta, că oameni mă plac pentru pozele mele, pentru cum sunt eu de fapt. Mie chiar nu-mi vine să cred că ajungând de la o persoană foarte nesigură şi fără încredere în sine, am ajuns să pot să inspir pe alţii, mi se pare un lucru wow”, spune influenceriţa din Cluj.

De la 40 de kilograme cât avea înainte, Lorena este în prezent şi instructor de Zumba şi studiază nutriţia.

„Când am ajuns la pubertate am început să mă îngraş şi lucru ăsta a fost văzut şi de colegii mei care au început să râdă de mine şi să-mi zică lucruri urâte şi văzând că mă afectează şi că răspund cumva negativ la insultele lor, au continuat şi s-au agravat chestiile astea şi m-a afectat foarte foarte tare”, povesteşte Lorena. „Am ajuns să mănânc un iaurt si măr pe zi. Adică am intrat într-un cerc din care n-am mai putut să mai ies”, continuă tânăra clujeancă.

Psihologii spun că astfel de cazuri nu sunt rare şi din păcate bullying-ul este o problemă tot mai frecventă.

„Vestea bună este că bullying-ul poate fi combătut, iar primul pas îl contituie conştientizarea existenţei lui. Cel mai adesea un copil care a fost uşor agresat ajunge să abandoneze şcoala de teama de a nu fi din nou agresat. De asemenea în foarte multe situaţii se ajunge la tulburări de sănătate mentală cum ar fi depresia, anxietatea, sau tulburările alimentare şi aici ne referim la anorexie şi la bulimie”, explică psihologul Mirela Ştefănescu.