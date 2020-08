De la Iaşi, vei zbura şi către Bari, Torino, Verona şi Barcelona

Dacă te bate gândul să mergi în vacanţă în Bari, Torino, Verona sau Barcelona vei putea pleca spre aceste destinaţii chiar de la Iaşi. O companie aeriană a lansat aceste noi curse. Prima a aterizat în capitala Moldovei cursa de Barcelona, ce a fost primită cu tunuri de apă.



„Avem o a treia aeronavă în bază, aeronavă care va mări numărul de destinaţii pentru Iaşi cu încă patru: Verona, Torino, Bari şi Barcelona”, a explicat Cătălin Bulgariu, directorul Aeroportului Internaţional Iaşi.

El a declarat că nu îi este teamă de faptul că noile curse spre Italia ar conduce la creşterea cazurilor de coronavirus.

„Oamenii, din acest punct de vedere, trebuie să conştientizeze că purtarea măştii şi respectarea distanţării îi va face să treacă mai uşor prin această pandemie”, a spus Cătălin Bulgariu.

Oana pleacă în Italia în concediu însă nu îi e frică de virus pentru că, spune ea, nu are de gând să se ducă în locuri aglomerate.



„Nu (în e frică de virus n.r.), pentru că ştiu oricum că mă protejez, am mască, mă dezinfectez. Nu are de ce să îmi fie frică, nu mă duc în locuri aglomerate”, a declarat aceasta.



Tot de luna aceasta vei putea zbura din nou şi de pe Aeroportul din Timişoara, dar spre Germania. Vor fi cinci zboruri pe săptămână pe ruta Timişoara München, Stuttgart – Timişoara.