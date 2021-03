Descoperire macabră în Scoţia. O pensionară aşteptată la vaccinare a fost găsită moartă de 12 ani. Vecinii nici nu ştiau că există

Conform The Mirror, alarma a fost dată după ce Christina Malley nu s-a prezentat la vaccinare. Asistenţii au început să o caute şi au găsit-o moartă în locuinţa din Aberdeen, Scoţia.

Femeia a fost găsită pe 25 februarie.

Pentru că nu a mers să se vaccineze, autorităţile au început să o caute, astfel că rămăşiţele femeii, de 80 de ani, au fost descoperite ulterior în casă.

Acnhetatorii încă încearcă să stabilească data decesului şi cauzele şi şi-au exprimat părerea conform căreia decesul ar fi putut surveni în urmă cu 12 ani, relatează Evening Express.

Conform The Sun, vecinii femeii au declarat că nu au ştiut vreodată despre existenţa acesteia. Ei au afirmat că îl ştiau pe soţul femeii, dar nu l-au văzut niciodată cu soţia. În zonă se spune că soţul pensionarei, Daniel, povestea că aceasta se afla în străinătate.

Neighbours were in disbelief after her body was discovered as they reported never having seen her.https://t.co/HCNcgBagKt