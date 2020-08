Dezmăţ cu mii de oameni într-un water park din Wuhan, epicentrul coronavirusului

Petrecere fără măşti şi măsuri de distanţare la un festival de muzică electronică din Wuhan, oraşul chinez de unde a pornit epidemia de coronavirus. În weekend, mii de chinezi au sfidat frica de COVID-19 şi s-au bălăcit umăr la umăr într-un parc acvatic. Pe ritmuri tehno, se pare că aceştia au uitat de pandemie.

Scenele surprinse sunt de neconceput pentru mai multe părţi ale lumii care încă se luptă cu noul virus. În lume, numărul cazurilor de coronavirus raportate a depăşit 22 de milioane, iar cel al deceselor a trecut de 777.000, potrivit Worldometers.info.

Imaginile au stârnit revolte şi pe reţelele de socializare: „Mai multe ţări suferă, sunt mii de decese, milioane de oameni şi-au pierdut locurile de muncă din cauza pandemiei, iar voi aveţi tupeul să daţi o petrecere imensă într-un parc acvatic. Sunteţi bolnavi!” a scris pe contul de Twitter una dintre abonatele acestei reţele sociale.

Thousands of party-goers pack together in swimming pool in Wuhan China. WHY ARE WE STILL IN SHUTDOWN?! 😡 pic.twitter.com/A7R1euYqlQ