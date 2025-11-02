Doi turiști ucraineni, blocați în Șaua Strunga din Munții Maramureșului

Unul dintre cei doi turiști a suferit un traumatism la picior și se află în imposibilitatea de a merge singur.

Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș va face joncțiunea la baza muntelui cu Poliția de Frontieră Valea Vișeului, structură din cadrul ITPF Sighetu Marmației.

Zona în care se desfășoară operațiunea de salvare este greu accesibilă.

Este aceeași zonă în care, în urmă cu un an, Salvamont Maramureș l-a salvat pe ucraineanul care şi-a purtat pisica la piept timp de 11 zile, prin zăpadă şi vânt puternic. Operațiunea a durat atunci 7 ore și jumătate.