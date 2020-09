Dominic Samuel Fritz, la „Ochii pe mine! Vlad Craioveanu”: Voi reforma primăria în sine, avem de-a face cu un aparat care funcţionează după nişte principii de acum câteva secole

Vlad Craioveanu: Veţi face autoban sau doar ban?

Dominic Fritz: O să primeze omul, dar avem nevoie de bani.

Vlad Craioveanu: Mă gândeam că Merkel ar putea fi primar la Iaşi. Aţi cunoscut-o?

Dominic Friz: O ştiu pe Merkel, are agenda plină. Agenda ei nu este Timişoara, pentru că sunt unii care cred că ea m-a trimis aici. Din păcate, Timişoara nu este pe lista ei de priorităţi, dar poate se va schimba acest lucru. În anumite privinţe, este o inspiraţie pentru mine.

Vlad Craioveanu: V-a ajutat faptul că puteţi cânta mai bine decât Nicolae Robu?

Dominic Friz: Nu am cântat în campanie. Abia acum au apărut nişte concerte scormonite de presă. Doar la pian am cântat, nu la voce. Nu a fost un criteriu în campanie, daru eu am fost dirijor în Timişoara.

Nu am gânduri de prezidenţiale Acum e important să trecem prin acest an cu bine, să reprezintăm Timişoara şi România cu mândrie şi demnitate. Avem norocul că s-a amânat din 2021 în 2023. Am risipit foarte mult timp. Comunitatea culturală în Timişoara e dezbinată din cauza acestui proiect (Timişoara, capitala culturală a Europei – n.red.). Cei care fac cultură se simt exclusşi din acest proiect şi fac apel la Guvernul României să se implice inclusiv financiar pentru investiţii culturale în Timişoara.

Fritz spune că vrea să înceapă să reformeze primăria, în primul rând. El afirmă că aici sunt multe forme de corupţie şi de nepotism.

„Voi reforma primăria în sine, avem de-a face cu un aparat care funcţionează după nişte principii de acum câteva secole şi unde vedem un sistem de nepotism şi forme de corupţie şi unde o să fie multă muncă. Felul în care tratăm cartierele, voi numi un consilier care să se ocupe de fiecare cartier”, a spus Fritz, la „Ochii pe mine”, pe Aleph News.

„Am candidat pentru că vreau să facem treaba în Timişoara şi iubesc acest oraş. Îmi place să mă uit la filme cu spioni, dar nu sunt foarte bun, ca James Bond. Aceste zvonuri (că e cineva în spatele meu şi eu sunt doar o marioneta – n.red.)”, a adăugat primarul ales al Timişoarei.

Vlad Craioveanu: Ce le-aţi spune celor ce nu v-au votat?

Dominic Fritz: Presupun că cei mai mulţi nu m-au votat pentru că nu sunt de acord cu ideile mele politice, nu cred că sunt destul de pregătit. Pentru cei pentru care culoarea paşaportul meu a fost un criteriu, au avut alţi candidaţi din care să aleagă. Se pare că sunt un grup destul de minoritar, care nu rezonează cu spiritul Timişoarei”

Vlad Craioveanu: Să trecem la testul real de cetăţenie: Cine a fost Burebista?

Dominic Fritz: Nu ştiu.

Vlad Craioveanu: Ce regi a avut România?

Dominic Fritz: Carol, Mihai, Ferdinand.

Nu am maşină, conduc o bicicletă

Dominic Fritz: Asta a fost o mare controversă în campanie. Nu am nicio măşină. Circul doar cu bicicleta. Nu mi-am cumpărat niciodată o maşină, pentru că am trăit în oraşe cu transport în comun.

Vlad Craioveanu: Ce mâncare românească preferaţi?

Dominic Franz: Mie îmi place zacusca foarte mult şi salata de vinete

În cadrul emisiunii, Dominic Fritz a mai spus că viitoarea criză economică va lovi şi Timişoara. De aceea, susţine el, e nevoie în continuare de o politică foarte activă de a atrage investitori.