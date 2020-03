Dosar penal în cazul a doi angajaţi ai unei primării din Dolj, după ce au agresat juristul instituţiei

Doi angajaţi ai Primăriei Malu Mare, din judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal pentru ultraj după ce juristul instituţiei i-a reclamat pentru agresiune. Cei doi au fost şi amendaţi cu câte o mie de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Şoferul Primăriei Malul Mare şi un alt bărbat care are contract cu instituţia, au fost reclamaţi, luni, la poliţie de o angajată a primăriei, că au agresat-o fizic, chiar în sediul instituţiei.

Femeia, angajată ca jurist în Primăria Malu Mare, susţine că altercaţiile cu cei doi au început cu o săptămână în urmă, când a refuzat să semneze mai multe documente, iar dosarele au ajuns pe rolul instanţei. Luni, cei doi bărbaţi, ar fi jignit-o, apoi ar fi agresta-o fizic.

„Este vorba acum despre nişte dosare care se află pe rolul instanţei. Din cauza acestor dosare, la care în mod normal, cum pică în fişa postului, am făcut întâmpinare şi ca urmare a faptului că am făcut întâmpinare se pare că am supărat foarte multe persoane şi din cauza asta sunt victima acestor agresiuni continue(…) Astăzi, ameninţările nu au fost numai verbale, au fost şi fizice. Am fost împinsă, nu am fost lăsată să ies din birou, am fost jignită în toate felurile. ”, a declarat Roxana Fiertu, consilier juridic Primăria Malu Mare

Femeia spune că mai mulţi colegi au fost martori la momentele în care a fost agresată, dar că niciunul nu a intervenit. Disperată, a sunat la Poliţie şi a cerut ajutor.

” L-am anunţat pe primar, n-a zis nimic. Nu a luat nici o atitudine în sensul acesta, iar astăzi când l-am sunat şi l-am întrebat dacă i se pare normal ca o doamnă care lucrează în instituţia Primăriei Malu Mare să fie agresată în felul acesta mi-a zis să fac plângere. Ceea ce am şi făcut. Nu a intervenit nimeni în nici un fel. ”, a adăugat Roxana Fiertu, consilier juridic Primăria Malu mare

Poliţiştii doljeni i-au amendat pe cei doi bărbaţi cu câte o mie de lei şi au deschis dosar penal pentru ultraj.

”Au fost sancţionaţi contravenţional de poliţişti conform legii pentru adresarea de injurii şi cuvinte jignitoare. De asemenea, persoana vătămată s-a prezentat la sediul postului de poliţie unde a declarat că a fost agresată fizic, în cauză fiind întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ultraj. ”, a declarat Cosmin Grădinaru , purtător de cuvânt IPJ Dolj

Primarul comunei Malu Mare nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

