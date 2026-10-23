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Drone de peste un milion de lei, fără documente de proveniență, descoperite într-o dubiță la Calafat

Vameșii și polițiștii de frontieră au descoperit 24 de drone și două baterii inteligente de zbor, în valoare totală de peste un milion de lei, într-o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria, oprită pentru control în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin.
Drone de peste un milion de lei, fără documente de proveniență, descoperite într-o dubiță la Calafat
Foto: Autoritatea Vamală Română
Cosmin Pirv
23 oct. 2026, 10:15, Social
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Potrivit autorităților vamale, șoferul nu a putut prezenta documente justificative privind proveniența a 24 de drone. Acesta a declarat verbal că transportul urma ruta Bulgaria–Germania.

În urma controlului, au fost găsite 24 de drone, echipate cu sisteme de filmare și fotografiere, inclusiv camere de termoviziune, precum și două baterii inteligente de zbor. Unele echipamente aveau capacitatea de a zbura la altitudine mare.

Două dintre echipamente erau de transport, de tipul celor folosite pentru contrabanda cu țigări și aveau o capacitate de până la 80 kg fiecare.

Bunurile, evaluate la 1.011.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării. Autoutilitara a fost dusă la sediul Direcției Regionale Vamale Craiova pentru întocmirea documentelor de constatare și sancționare a contravenției.

Șoferul a fost amendat cu 15.000 de lei.

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