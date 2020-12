Educaţia digitală a devenit necesară. Cu ajutorul CODE Kids, copiii învaţă rapid programare

Iulian a urmat cursurile Code Kids şi a învăţat multe lucruri despre informatică. Cel mai entuziasmat este de faptul că acolo a învăţat să codeze. Ba chiar, acum este profesorul celor mici.

„Cu toate că am intrat mai târziu, a trebuit să ajung la acelaşi nivel cu colegii mei, dar mi-a plăcut aşa de mult proiectul ăsta pentru că puteam să mă întâlnesc cu prietenii mei. Am un robot chiar în desfăşurare, mulţumită Fundaţiei Progres, câştigat cu cei mai mici. Mie mi se pare că acesta este viitorul şi aţi văzut că tot mai mulţi adolescenţi folosesc internetul. Am foarte mulţi copii care învaţă şi mă bucur pentru chestia asta, pentru că tocmai de aceea am rămas, mă simt ca un profesor”, spune Iulian Andrei Bănică.

Ovidiu Ana este directorul proiectului CODE Kids şi îţi spune cât de preocupat este să pregătească copiii pentru viitor.

„Necesitatea competenţelor digitale noi o observăm odată cu dezvoltarea tehnologiei şi în acelaşi timp vedem evoluţia job-urilor din jurul nostru. Piaţa muncii în acest moment spune că există o nevoie foarte mare de IT-işti. Cred că foarte mulţi care lucrăm în companii mari avem deja roboţi virtuali colegi. Lucrul ăsta deja în următorii ani va fi generalizat”, crede Ovidiu Ana.

Te întrebi de ce e importantă tehnologia pentru copilul tău? Pentru că îi dezvoltă, în primul rând, gândirea critică. Îl ajută să acceseze o cantitate foarte mare de informaţii şi să le poată structura eficient. Însă, psihologul Dana Guţu îţi recomandă să păstrezi un echilibru între accesul la tehnologie şi timpul liber al celui mic.

„Este foarte important ca noi, adulţii, să nu mai intrăm în această luptă cu tehnologia, să înţelegem că pentru copii este o nouă realitate cu care ei trebuie să ţină pasul. Echilibrul este esenţial şi să nu interzicem pentru că în momentul în care interzici, deja fructul este oprit şi tentaţia este alta”, explică Dana Guţu.