Minea Păun are 86 de ani şi trăieşte în satul Parepa, comuna Colceag, judeţul Prahova. Nu a avut o viaţă uşoară. Copilăria i-a fost marcată de anii plini de lipsuri ai celui de-al doilea război mondial, urmaţi de încă un an cumplit. Minea Păun îşi aminteşte că 1946 a fost un an atât de secetos şi de greu, încât oamenii mâncau mărăcini adunaţi de pe islaz.

Tatăl său a pierdut cele mai valoroase resurse ale gospodăriei: vaca şi boii. A fost nevoit să facă un împrumut la bancă pentru a-şi putea cumpăra o nouă pereche de boi, fără de care nu îşi putea lucra pământul. I-a găsit tocmai în Ardeal, i-a adus la Parepa, dar vitele s-au adaptat cu mare greutate la viaţa de câmpie. Familia şi-a pierdut pentru a doua oară vitele în anii '50, în timpul colectivizării.

Minea Păun a învăţat în ultimele luni un cuvânt nou: COVID. Îi este frică. A auzit la televizor că boala este foarte contagioasă şi nu scapă nimeni. Nu mai părăseşte curtea decât pentru a ieşi la poartă, unde se odihneşte pe o băncuţă. Îi pare rău mai ales pentru tineri, care nu pot să-şi vadă de treburi, să facă naveta la Ploieşti. Crede că va trece şi COVID-ul, aşa cum au trecut toate, aşa cum i-au povestit bătrânii că a trecut şi epidemia de tifos din anii primului război.

R: Vă e greu să staţi acasă tot timpul?

Mihnea Păun: Dom'le, pentru mine... eu-s bătrân, am 86 de ani, nu pot să mă mai duc nici pân' la pâine, femeia se duce. Da' e greu pentru tinerii ăştia, cu naveta, cu astea... e foarte greu!

R: Aţi mai prins vremuri aşa, mai grele?

Mihnea Păun: În '41 a fost război. În '46 a fost secetă. Mâncam mărăcini pe stradă... adică pe islaz. Nu făceai sporturi, ca acuma! Am dus-o greu! Taică-miu a vândut boii, vaca... A rămas fără boi, fără vacă. S-a-mprumutat în bancă, da' am trecut prin ele!

R: Vă e frică de COVID?

Minea Păun: Cum naiba să nu-mi fie frică? A fost şi tifosu' ăla, da' n-a fost aşa periculos ca asta, să se-ntinză atâta, să se molipsească lumea aşa, unul de la altul! A murit, da' a murit prea puţini, ce-a murit... Da' acuma ce se spune - e dezastru!

R: Cum credeţi că vom ieşi din situaţia asta?

Minea Păun: Eh! Trecem noi şi prin asta... Da' prea-i periculoasă! Nu contează că-i tineri, că-i bătrâni, că-i... pe toţi... ce-am văzut, rar care scapă!