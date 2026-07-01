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Elevii care întârzie la Bacalaureat din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00. Ministerul Educației va folosi subiectele de rezervă

Absolvenții de liceu care nu reușesc să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul Bacalaureatului 2026, din cauza furtunilor și a problemelor de trafic provocate de vreme, vor avea posibilitatea să susțină examenul la ora 13:00, folosind subiectele de rezervă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.
Elevii care întârzie la Bacalaureat din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00. Ministerul Educației va folosi subiectele de rezervă
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
01 iul. 2026, 09:15, Social
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Oficialul a declarat pentru Edupedu că această soluție este prevăzută de procedurile standard aplicate în situațiile în care un candidat nu poate ajunge la examen din motive care nu îi sunt imputabile.

Examen la ora 13:00 pentru elevii afectați de vreme

„Avem întotdeauna proceduri pentru situații în care elevul nu ajunge la examen, din motive care nu-i sunt imputabile. Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți”, a declarat Sorin Ion. Secretarul de stat a precizat că, din punctul de vedere al organizării examenului, nu au fost semnalate probleme legate de alimentarea cu energie electrică sau de distribuirea subiectelor.

Crengi căzute în urma furtunii din București.

„Subiectele au fost descărcate în toate centrele. Asta înseamnă că, cel puțin din acest punct de vedere, nu sunt probleme. Dar pentru cei care întârzie – și suntem conștienți că se va întâmpla și asta – soluția există”, a explicat oficialul Ministerului Educației. Întrebat dacă elevii care nu sunt prezenți la ora 09:00 vor susține examenul la ora 13:00, Sorin Ion a confirmat că aceasta este procedura aplicată în astfel de situații. „Asta este procedură standard. Nu este special pentru această sesiune. Doar că în această sesiune foarte probabil că vom aplica pentru mai mulți elevi”, a spus secretarul de stat.

Calendarul a fost modificat din cauza caniculei

Proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, se desfășoară miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației a modificat, în premieră, calendarul examenului de Bacalaureat din cauza codului roșu de caniculă. Inițial, examenul era programat pentru 30 iunie, însă autoritățile au decis amânarea cu o zi pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme. Potrivit calendarului actual, examenul continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, are loc proba scrisă la Limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, urmând ca rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, să fie publicate pe 13 iulie.

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