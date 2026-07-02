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Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută de statul italian. Ce presupune decizia

Senatul Italiei a aprobat în unanimitate recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian, după ce proiectul fusese votat anterior și de Camera Deputaților
Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută de statul italian. Ce presupune decizia
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
02 iul. 2026, 11:26, Social
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Senatul Italiei a aprobat în unanimitate recunoașterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către statul italian, după ce proiectul fusese votat anterior și de Camera Deputaților, relatează agenția Basilica.

Legea urmează să fie trimisă spre promulgare președintelui Republicii Italiene.

Votul din Senat a avut loc în prezența Ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, și a Episcopului Ortodox Român Siluan al Italiei.

Ambasadoarea Gabriela Dancău a transmis că votul unanim reprezintă „nu doar încheierea unui parcurs legislativ complex, ci și expresia unei maturități democratice care recunoaște contribuția substanțială a comunității ortodoxe române la viața socială, culturală și spirituală a Italiei contemporane”.

„Pentru mine, în calitate de ambasador, momentul a fost și unul profund emoționant, întrucât în toate intervențiile susținute de reprezentanții partidelor politice prezente în Senat s-a vorbit, în termeni deosebit de apreciativi, despre relația specială dintre țările noastre, despre soliditatea parteneriatului bilateral, precum și despre rolul esențial al comunității românești din Italia”, a mai transmis Gabriela Dancău.

În timpul dezbaterilor, mai mulți senatori italieni au vorbit despre rolul comunității românești din Italia. Daniella Ternullo, din grupul FI-BP-PPE, a spus că românii sunt „cea mai numeroasă comunitate ortodoxă prezentă în Italia” și cea mai numeroasă comunitate de cetățeni străini rezidenți în această țară. Lucio Malan, din Fratelli d’Italia, a vorbit despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și despre renașterea ei după 1989.

Ce înseamnă recunoașterea Episcopiei

Recunoașterea de către statul italian le va permite preoților ortodocși români să aibă acces în spitale, centre de asistență și penitenciare.

De asemenea, preoții ortodocși români care au cetățenie italiană vor putea oficia căsătorii recunoscute de statul italian.

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei va putea organiza ore de Religie în afara programului școlar și va avea recunoaștere juridică pentru activitățile sociale și caritabile.

Instituția va putea accesa și finanțare publică, inclusiv prin mecanismul de redirecționare a unei cote din impozitul pe venit.

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