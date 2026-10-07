Erzincan, una dintre cele mai spectaculoase destinații mai puțin cunoscute din Turcia (P)

În 2026, 43% dintre călători spun că și-ar rezerva o vacanță special pentru a se simți mai aproape de natură, în timp ce unul din patru (25%), intenționează să aleagă activități mai liniștite în timpul călătoriei. Dorința tot mai puternică de a încetini ritmul, de a-și limpezi mintea și de a regăsi starea de calm aduce în prim-plan destinațiile izolate și experiențele în mijlocul naturii.

Pe măsură ce interesul pentru aventuri spectaculoase, centrate pe natură, continuă să crească, Turcia se remarcă drept o destinație ideală, mai ales prin locurile sale naturale mai puțin cunoscute, care capătă un farmec aparte toamna.

Aflat în mijlocul peisajelor impresionante din Anatolia de Est, Erzincan oferă exact tipul de evadare pe care îl caută călătorii de astăzi. Odinioară un punct important de pe Drumul Mătăsii, orașul îmbină un bogat patrimoniu cultural cu formațiuni naturale rare.

De la explorarea unuia dintre cele mai mari canioane din lume până la plimbări pe malul unui lac de travertin ale cărui ape capătă o nuanță intensă de roșu, Erzincan îi răsplătește pe cei care aleg să se îndepărteze de traseele obișnuite. Iată câteva dintre minunile naturale care transformă această destinație mai puțin cunoscută într-un loc ce merită descoperit.

Minuni naturale care nu trebuie ratate

Kemaliye este una dintre opririle esențiale pe traseul natural al regiunii Erzincan. Așezat într-o vale, pe malurile fluviului Eufrat, orașul este un loc aparte, inclus pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO și certificat Cittaslow.

Pentru pasionații de adrenalină, una dintre principalele atracții este celebra Taş Yol („Drumul de Piatră”), un traseu abrupt de aproximativ 7 kilometri, săpat manual în stâncă și mărginit de pereți verticali de 400–500 de metri. Drumul este considerat adesea unul dintre cele mai periculoase din lume.

La capătul traseului, vizitatorii descoperă casele tradiționale din Kemaliye. Adevărata atracție rămâne însă peisajul spectaculos. Dealul Şahin oferă unul dintre cele mai bune puncte de belvedere asupra întregii zone.

Perla naturală a regiunii este însă Canionul Karanlık („Canionul Întunecat”). Inclus pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, impresionantul canion se numără printre cele mai adânci din lume.

Valea oferă condiții excelente pentru activități în aer liber și sporturi extreme, precum escaladă, canyoning, zbor cu wingsuit și BASE jumping. Prin vale curge și râul Karasu, cel mai mare afluent al Eufratului, ceea ce face posibilă practicarea sporturilor nautice, inclusiv rafting și canoe.

Cascada Girlevik și Lacul Otlukbeli se numără, la rândul lor, printre atracțiile naturale care merită descoperite în Erzincan. Primăvara și vara, Cascada Girlevik oferă un decor ideal pentru a admira apa care se revarsă în trepte prin peisaj și pentru picnicuri la umbra copacilor. Toamna, frunzișul în culori intense transformă complet atmosfera, iar iarna cascada devine un spectaculos peisaj înghețat, potrivit inclusiv pentru escaladă pe gheață.

Lacul Otlukbeli este o altă comoară naturală a regiunii. Format ca lac de baraj de travertin datorită apelor bogate în minerale, acesta este unic în lume prin bazinul său și prin formațiunea geologică aparte. Lacul atrage atenția și prin nuanțele roșiatice ale apei. Apele minerale care ies la suprafață prin fisurile din teren se amestecă cu solul roșu din împrejurimi, creând efecte vizuale spectaculoase la suprafața lacului.

Aventura continuă în mijlocul naturii

De la drumeții și camping până la trasee off-road și parapantă, Erzincan oferă numeroase modalități de a petrece timpul în aer liber. Înconjurat de masivele muntoase Munzur, Esence (Keşiş) și Ergan, orașul propune câte o aventură pentru fiecare anotimp.

Ridicându-se între Erzincan și Tunceli, Munții Munzur oferă peisaje spectaculoase, cu lacuri glaciare, platouri montane precum Merg și păduri dense. Zona este ideală pentru drumeții, iar vizitatorii pot observa fauna sălbatică, participa la tururi off-road, practica escaladă și ciclism montan sau pot campa sub cerul liber.

O altă destinație potrivită pentru drumeții pe tot parcursul anului este reprezentată de Munții Keşiş (Esence), unde se află Lacul Aygır, unul dintre cele mai înalte lacuri de crater din Turcia, precum și Yedi Göller („Șapte Lacuri”). Lacul Aygır este potrivit pentru pescuit, camping și plimbări cu barca, în timp ce Yedi Göller impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă pe tot parcursul anului, lacurile de un albastru intens și priveliștile spectaculoase. Munții Munzur și Keşiş sunt, de asemenea, zone populare pentru parapantă.

Pentru cei care preferă drumețiile într-un ritm mai relaxat, Erzincan oferă și numeroase locuri liniștite, departe de aglomerație. Platoul Dumanlı, din districtul Refahiye, este o alegere potrivită pentru cei care vor să se plimbe în tihnă, în mijlocul naturii.

Sunt numeroase locuri din regiune care oferă experiențe în care natura ocupă primul plan. Kemah și satul Bağıştaş, din İliç, unde peisajele verzi se îmbină cu un patrimoniu istoric bogat, merită descoperite. Üzümlü este o altă oprire fermecătoare, cunoscută pentru podgorii și grădini. Aici, vizitatorii pot explora podgoriile și pot gusta strugurii Cimin, un soi local apreciat pentru aroma sa distinctă. Ekşisu, un loc popular de picnic în rândul localnicilor, este o altă destinație care poate fi inclusă pe traseele de drumeție. Zona este cunoscută pentru izvoarele minerale naturale și spațiile verzi extinse. Tot aici se află o zonă umedă unde pot fi observate numeroase specii de păsări, precum și izvoare termale în care vizitatorii se pot bucura de apele minerale ale regiunii.

Iarna, aventura continuă pe munte

Cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase, Erzincan prinde viață și în sezonul rece. Muntele Ergan, parte a masivului Munzur, atrage pe pârtii iubitorii de schi și de sporturi de iarnă.

Una dintre cele mai noi stațiuni de schi din Turcia, Ergan dispune de facilități moderne și oferă numeroase activități, de la schi și snowboarding până la drumeții și plimbări cu snowmobilul.