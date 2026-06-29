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Etichete noi pentru apa îmbuteliată. Producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare

Producătorii de apă de izvor și apă de masă ar putea fi obligați să indice pe etichetă localitatea și județul în care este situată sursa de captare a apei, potrivit unui proiect de lege care introduce noi cerințe de informare privind originea produselor și tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere.
Etichete noi pentru apa îmbuteliată. Producătorii ar putea fi obligați să indice sursa de captare
Maria Miron
29 iun. 2026, 17:39, Social
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Inițiativa legislativă stabilește cerințe suplimentare de etichetare pentru apa de izvor și apa de masă comercializate în România, indiferent dacă produsele provin din țară sau din alte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit proiectului, pe eticheta produselor ar urma să fie înscrise în mod obligatoriu categoria produsului – „apă de izvor” sau „apă de masă”, precum și denumirea localității și a județului în care este situată sursa de captare utilizată pentru fabricarea produsului.

Tratamentele aplicate, menționate pe etichetă

În plus, în cazul în care asupra apei au fost aplicate tratamente care, potrivit legislației, trebuie declarate consumatorilor, acestea vor trebui menționate pe etichetă. Dacă nu au fost aplicate astfel de tratamente, producătorii vor putea utiliza o mențiune clară privind lipsa acestora.

Măsurile urmăresc „asigurarea unui nivel adecvat de transparență și consolidarea protecției consumatorilor cu privire la natura produsului, originea acestuia și tratamentele aplicate înainte de îmbuteliere”.

Mai multă transparență

Potrivit inițiatorilor, în prezent, informațiile referitoare la proveniența apei și la tratamentele aplicate în cazul apei de izvor și al apei de masă „nu sunt prezentate întotdeauna într-o manieră uniformă și ușor accesibilă consumatorului”.

Modificările propuse ar înlesni compararea produselor și alegerea informată a cumpărătorilor.

Amenzi de până la 25.000 de lei

Noile obligații nu modifică regimul juridic al apei minerale naturale și nici cerințele privind calitatea apei destinate consumului uman, ci vizează exclusiv informațiile care trebuie înscrise pe eticheta apei de izvor și a apei de masă.

Dacă legea va fi adoptată, respectarea prevederilor va fi verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Pentru încălcarea obligațiilor de etichetare sunt prevăzute amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Dispozițiile ar urma să se aplice la 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, iar produsele introduse pe piață înainte de acest termen vor putea fi comercializate până la epuizarea stocurilor, însă nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Consiliul Legislativ are termen până la 15 iulie 2026 pentru a se pronunța asupra proiectului de lege.

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