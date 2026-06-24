Europa, lovită de valul de căldură „Omega”. Urmează noi recorduri de temperatură

Europa de Vest se confruntă în această perioadă cu un val de căldură extremă, denumit „Omega”, care a doborât recorduri de temperatură, a provocat moartea a zeci de persoane și a dus la închiderea școlilor, pene de curent și probleme majore în agricultură.

În Franța, marți a fost cea mai călduroasă zi înregistrată de la începutul măsurătorilor meteorologice, în urmă cu aproape 80 de ani, relatează Reuters.

În orașul Pissos, din sud-vestul țării, temperatura a ajuns la 44,3 grade Celsius. Autoritățile încearcă acum să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru mii de locuințe afectate de întreruperi în regiunea Bretania.

Italia, de asemenea, a emis cel mai ridicat nivel de alertă pentru caniculă în 16 orașe, inclusiv Florența, Milano, Roma, Torino și Verona.

Și Marea Britanie se pregătește pentru cea mai fierbinte zi de iunie din istorie. Serviciul meteorologic Met Office a emis deja a doua avertizare de caniculă extremă din istoria sa.

Sute de școli britanice s-au închis sau au redus programul pentru elevi, din motiv că temperaturile ridicate pot reprezenta un pericol chiar și pentru persoanele sănătoase.

Căldura a provocat în același timp și multe victime. În Franța, cel puțin 48 de persoane au murit înecate în timp ce încercau să se răcorească, iar doi copii mici și-au pierdut viața după ce au rămas într-o mașină încinsă.

În Spania, doi vârstnici au murit din cauza insolației. Țara s-a confruntat încă din weekend cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius, deși miercuri valorile au început să scadă.

Agenția meteorologică AEMET a precizat că luni și marți au fost cele mai călduroase zile înregistrate vreodată pentru sfârșitul lunii iunie.

Fermele, afectate de valul de căldură

Valul de căldură a afectat în același timp și fermele. În Bretania și regiunea Pays de la Loire din Franța, sute de mii de păsări au murit din cauza temperaturilor extreme.

Fermierilor li s-a recomandat să presare rumeguș sau așchii de lemn peste cadavre pentru a absorbi lichidele, până la colectarea sau îngroparea acestora după anumite verificări.

De asemenea, centralele nucleare franceze și-au redus producția cu aproximativ 7% din consumul de energie electrică, fiindcă temperaturile ridicate au limitat accesul la apa care era necesară pentru răcirea reactoarelor.

Ce este „blocajul Omega”

Meteorologii au spus că acest episod extrem de temperaturi este cauzat de o configurație rară numită „blocajul Omega”. Potrivit Reuters Climate Monitor, aceasta a adus temperaturi cu până la 18 grade Celsius peste normal în mai multe regiuni ale Europei.

Fenomenul poartă acest nume deoarece sistemul atmosferic seamănă cu litera grecească Omega și are o zonă centrală care blochează și menține aerul foarte cald deasupra acelorași regiuni pentru perioade îndelungate.

Meteo-France a comparat situația care se instalează acum cu valul de căldură din august 2003, care a durat 16 zile și a provocat aproximativ 80.000 de decese suplimentare în Europa.

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală, ceea ce face ca astfel de episoade să devină tot mai frecvente.

Canicula schimbă viața de zi cu zi

Efectele temperaturilor extreme s-au văzut și în marile orașe europene. Turnul Eiffel și-a redus programul de vizitare, iar ceremonia tradițională a schimbului de gardă de la Palatul Buckingham a fost modificată, astfel încât n-a mai fost inclusă parada soldaților în tunici roșii și căciuli grele, care erau din blană de urs.

La Paris, în timpul Săptămânii Modei, spectatorii au fost văzuți transpirând și încercând să facă față căldurii la prezentarea Louis Vuitton, unde au fost expuse creațiile lui Pharrell Williams.

Brandurile mari precum Dior și Rick Owens și-au mutat prezentările în primele ore ale dimineții.

În Olanda, avertizarea de caniculă extremă a dus la anularea activităților sportive în aer liber, reducerea transportului public, iar programul școlar a fost scurtat pentru elevi. Motivul este că temperaturile ar putea ajunge la 36 de grade Celsius.

În Elveția, autoritățile au deschis săli de teatru cu aer condiționat pentru proiecții gratuite de filme pe timpul zilei.

Munca și consumul, afectate de temperaturile extreme

Companiile din construcții din mai multe țări europene și-au adaptat programul pentru a evita orele cu cele mai ridicate temperaturi. Totodată, comercianții se confruntă cu o cerere tot mai mare pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat portabile.

Lanțul britanic de supermarketuri Tesco estimează o creștere de peste 72% a vânzărilor de creme de protecție solară și una de 48% a vânzărilor de înghețată în această săptămână.

În Franța, o cooperativă agricolă a anunțat că fermierii au introdus ture de noapte pentru recoltare, pentru a-i proteja pe muncitori de căldura după-amiezii.

Meteorologii italieni avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare, în special în centrul și nordul țării, unde valul de căldură ar urma să atingă punctul maxim între duminică și luni.

Temperaturile ar putea ajunge la 41 de grade Celsius între Toscana și Emilia, iar în zone precum Liguria, combinația dintre căldură și umiditate ar putea face ca temperatura resimțită să atingă 45 de grade.