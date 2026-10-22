Femeile protestează în toată Polonia. Cer accesul gratuit la avorturi legale

Acestea acuză guvernul liberal al prim-ministrului Donald Tusk că nu și-a îndeplinit promisiunea de a relaxa legile stricte privind avortul din Polonia și protestează chiar dacă parlamentul a adoptat, marți, două proiecte de lege menite să înmoaie regulile privind avortul. Este probabil ca adoptarea acestor măsuri să fie refuzată de președintele conservator, Karol Nawrocki.

Coaliția pro-europeană a lui Tusk a câștigat alegerile din 2023, în parte datorită promisiunii de a liberaliza legislația poloneză privind avortul. Însă, în 2024, Tusk a declarat că guvernul său nu va putea depăși probabilul veto al unui președinte conservator. În schimb, au fost introduse măsuri pentru a împiedica spitalele să refuze efectuarea avorturilor legale pe motive religioase, potrivit Associated Press.

„Statul va fi din ce în ce mai prezent alături de femeie atunci când aceasta ia decizii cruciale în viața sa”, a declarat Tusk în 2024, când a anunțat măsurile.

Adoptarea proiectelor de lege acum, cu un an înainte de următoarele alegeri parlamentare, reprezintă mai degrabă „gesturi simbolice” decât un efort real de reformare a legislației privind avortul, acuză Zofia Marcinek, membră a grupului „Abortion Dream Team”, o organizație de activiști pentru drepturile reproductive din Varșovia.

Ea a acuzat că guvernul liberal știa că proiectele de lege nu au nicio șansă să reziste veto-ului lui Nawrocki și a încercat doar să creeze impresia că ia măsuri, deoarece are nevoie de sprijinul femeilor pentru a câștiga alegerile de anul viitor.

Spitalele poloneze au efectuat 573 de avorturi în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu 452 în întreg anul 2022, înainte ca Tusk să ajungă la putere, potrivit datelor fondului național de sănătate. Însă activiștii susțin că zeci de mii de avorturi au loc anual în afara spitalelor.

Avorturi în afara săitalelor

Activiștii care organizează protestele de joi susțin că guvernul Tusk a trădat femeile poloneze, dar și că acesta, prin declarațiile sale, a complicat, de fapt, accesul la îngrijirii medicale.

„Femeile care rămân însărcinate îl aud pe prim-ministru spunând că totul este în regulă, că au acces la avort, iar apoi ajung la spital și constată că nu este deloc așa. Așa că vin la noi când este deja prea târziu, iar situația este foarte complicată și costisitoare pentru a le putea ajuta”, a declarat activista pentru drepturile femeilor.

Ba mai mult, este dificil pentru ONG să strângă bani din străinătate, pentru că donatorii internaționali l-au auzit pe Tusk spunând că situația este diferită.

Încă din 1993, avorturile legale sunt permise în Polonia, o țară catolică, numai în cazurile de anomalii fetale grave, de risc pentru viața și sănătatea mamei sau atunci când sarcina este rezultatul unui viol sau al unui incest.

De atunci, femeile poloneze militează pentru legalizarea avortului, care rămâne un subiect taboo în această țară.