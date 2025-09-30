Femeile, victime ale violenței domestice în fiecare zi. Parlamentul marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună

Mai mult decât atât, în cadrul ședinței, Parlamentul va adopta o declarație dedicată acestei zile.
Vor lua cuvântul președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, dar și reprezentanți ai grupurilor parlamentare și ai parlamentarilor neafiliați.
Textul declarației „România fără violență domestică” a fost elaborat de Comisia parlamentară specială care se ocupă de problema gravă a violenței în familie.
„În declaraţie se intitulează: în fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România, iar violenţa domestică este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Vom cere tuturor instituţiilor să aplice ferm legea şi ne angajăm să găsim soluţii pentru a reduce femicidul”, a declarat președintele Comisiei „România fără violență”, Alina Gorghiu.