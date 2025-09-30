Femeile, victime ale violenței domestice în fiecare zi. Parlamentul marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună

Marți, Senatul și Camera Deputaților se reunesc într-o ședință comună, programată să înceapă la ora 10:00, pentru a marca Ziua Internațională a Nonviolenței.

Decizia a fost luată săptămâna trecută de Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

„Ziua internaţională a nonviolenţei, marcată anual în data de 2 octombrie, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite, reprezintă un moment de reflecţie şi acţiune pentru promovarea unei culturi a păcii, a respectului şi a solidarităţii sociale. Pentru a sublinia importanţa acestui moment, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – România fără violenţă domestică propune organizarea unei şedinţe comune în data de 30 septembrie 2025”, se arată în documentul aprobat de conducerea Parlamentului.