Prima pagină » Social » Femeile, victime ale violenței domestice în fiecare zi. Parlamentul marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună

Femeile, victime ale violenței domestice în fiecare zi. Parlamentul marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună

Parlamentul României marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună, astăzi, în cadrul căreia va fi adoptată o declarație oficială împotriva violenței domestice.
Femeile, victime ale violenței domestice în fiecare zi. Parlamentul marchează Ziua Internațională a Nonviolenței printr-o ședință comună
Nițu Maria
30 sept. 2025, 08:26, Politic

Marți, Senatul și Camera Deputaților se reunesc într-o ședință comună, programată să înceapă la ora 10:00, pentru a marca Ziua Internațională a Nonviolenței.

Decizia a fost luată săptămâna trecută de Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

„Ziua internaţională a nonviolenţei, marcată anual în data de 2 octombrie, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite, reprezintă un moment de reflecţie şi acţiune pentru promovarea unei culturi a păcii, a respectului şi a solidarităţii sociale. Pentru a sublinia importanţa acestui moment, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – România fără violenţă domestică propune organizarea unei şedinţe comune în data de 30 septembrie 2025”, se arată în documentul aprobat de conducerea Parlamentului.

Mai mult decât atât, în cadrul ședinței, Parlamentul va adopta o declarație dedicată acestei zile.

Vor lua cuvântul președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, dar și reprezentanți ai grupurilor parlamentare și ai parlamentarilor neafiliați.

Textul declarației „România fără violență domestică” a fost elaborat de Comisia parlamentară specială care se ocupă de problema gravă a violenței în familie.

„În declaraţie se intitulează: în fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România, iar violenţa domestică este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Vom cere tuturor instituţiilor să aplice ferm legea şi ne angajăm să găsim soluţii pentru a reduce femicidul”, a declarat președintele Comisiei „România fără violență”, Alina Gorghiu.