Finanțare elvețiană pentru cercetătorii români: 20,4 milioane CHF pentru proiecte internaționale și monitorizarea emisiilor

Inițiativele vizează colaborarea internațională a cercetătorilor români, accesul la infrastructuri științifice avansate și dezvoltarea capacităților pentru monitorizarea emisiilor, a anunțat Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC).

13 milioane CHF pentru cooperarea internațională în cercetare

Cele două programe, IRCP- Programul de Cooperare Internațională în Domeniul Cercetării și ERMI- Programul Infrastructură pentru Cercetarea și Monitorizarea Emisiilor, fac parte din aria „Cercetare și Inovare” a Programului de Cooperare Elvețiano-Român.

IRCP beneficiază de o contribuție elvețiană nerambursabilă de 13 milioane de franci elvețieni.

Programul urmărește dezvoltarea parteneriatelor internaționale și o participare mai puternică a cercetătorilor din România la proiecte și rețele științifice europene și internaționale.

O componentă a programului este dedicată Extreme Light Infrastructure- Nuclear Physics (ELI-NP) de la Măgurele, una dintre cele mai importante infrastructuri de cercetare din România.

7,4 milioane CHF pentru monitorizarea emisiilor

Alte 7,4 milioane de franci elvețieni sunt alocate programului ERMI.

Acesta urmărește dezvoltarea infrastructurii și a capacității de cercetare necesare pentru măsurarea, analizarea și interpretarea datelor referitoare la emisii.

Sunt vizate în special aerosolii, gazele atmosferice și metanul, datele obținute urmând să aibă relevanță inclusiv pentru politicile publice în domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

Componenta referitoare la metan este importantă pentru dezvoltarea capacității de monitorizare și cercetare a unui fenomen cu impact asupra politicilor climatice.

În program este implicată și ACTRIS, infrastructura europeană dedicată cercetării aerosolilor, norilor și gazelor atmosferice. Aceasta oferă acces la capacități avansate de măsurare și la date necesare cercetărilor privind atmosfera și clima.

Programele, lansate la ELI-NP Măgurele

Conferința de lansare a celor două programe a fost organizată pe 22 octombrie la ELI-NP, în Măgurele, de Autoritatea Națională pentru Cercetare, care are rolul de operator de program.

La eveniment au participat reprezentanți ai României și Elveției, iar discuțiile s-au concentrat asupra dezvoltării capacității de cercetare a României prin colaborări internaționale și acces la infrastructuri științifice.

Au fost prezentate componentele celor două programe, dar și primele rezultate obținute în cadrul componentei ELI-NP.

Agenda a inclus și discuții privind legătura dintre cercetarea științifică și politicile publice în domeniul emisiilor și al calității aerului, precum și vizite la infrastructurile ELI-NP și ACTRIS-RO.

Obiectivul: conectarea mai puternică a cercetătorilor români la Europa

Autoritățile urmăresc ca efectele finanțărilor să depășească proiectele individuale pentru care sunt acordați banii.

Printre obiective se numără modernizarea și consolidarea infrastructurilor de cercetare, pregătirea echipelor, crearea unor colaborări internaționale pe termen lung și o integrare mai puternică a comunității științifice din România în Spațiul European de Cercetare.

Investițiile ar trebui, de asemenea, să contribuie la obținerea unor date științifice de calitate care să poată fi folosite pentru fundamentarea deciziilor publice, în special în domenii precum calitatea aerului, emisiile și schimbările climatice.

În total, contribuția nerambursabilă a Elveției pentru cele două programe ajunge la 20,4 milioane CHF. Suma finală disponibilă va fi mai mare, deoarece celor două finanțări li se adaugă cofinanțarea asigurată de România de la bugetul de stat.