FOTO Accident auto cu patru victime în Sibiu. Traficul a fost blocat

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident produs între Şura Mică şi Ocna Sibiului. Au fost implocate trei maşini, iar o victimă este încarcerată, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă cu următoarele forţe: două autospeciale SMURD, o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de descarcerare”, conform sursei citate.

Din primele informaţii accidentul s-a produs între trei autoturisme şi sunt patru persoane implicate, dintre care una încarcerată.

„Din primele cercetari, se pare ca şoferul unui turism, în vârstă de 18 ani, in timp ce conducea spre Sibiu, a patruns pe acostamentul din dreapta, a derapat, a pierdut controlul directiei de deplasare si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu doua turisme conduse regulamentar din sens opus. La volanul celor două maşini conduse regulamentar se aflau o femeie in varsta de 32 de ani si un barbat in varsta de 37 de ani. Toti cei implicati sunt din municipiul Sibiu”, anunţă Poliţia Municipiului Sibiu/

Mai multe persoane au fost transportate la spital, printre care şi un copil în varsta de şapte ani.

Conform Poliţiei Sibiu, traficul în zonă este blocat.