Fratele lui Radu Mazăre spune că Arhiepiscopul Tomisului îl va vizita pe fostul edil: Vine să-l încurajeze, să-i întărească credinţa

Fratele lui Radu Mazăre, Mihai, a declarat vineri, la Penitenciarul Rahova unde este încarcerat fostul edil, că peste două săptămâni acesta va fi vizitat de Arhiepiscopul Tomisului pentru a-l încuraja şi pentru a-i „întări credinţa”.

„Ştiu că se vehicula (că Mazăre va fi vizitat de Arhiepiscopul Tomisului, n.r.). Am vorbit acum două ore cu dânsul. Mi-a spus ce ştiam - că este în perioada de examene acum, are două săptămâni în care are studenţi şi dă examen cu ei. După ce termină examenele vine să-l vadă pe Radu, să-l încurajeze, să-i întărească credinţa”, a declarat Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre.

Potrivit acestuia, fostul primar al Constanţei nu s-a resemnat cu pedeapsa definitivă, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fiind pe rol contestaţia în anulare. Un termen a avut loc vineri, însă a fost amânat deoarece motivarea sentinţei nu a fost încă redactată.

Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre, extrădat din Madagascar pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 9 ani de închisoare cu executare în România în dosarul retrocedărilor plajelor, este încarcerat la Penitenciarul Rahova.

