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Găini „rebele”, amendă de 500 de lei. Un conflict între vecini dintr-un sat turistic din Maramureș a ajuns la Poliție

O femeie din Breb, județul Maramureș, a primit o amendă de 500 de lei după ce găinile sale ar fi ieșit nesupravegheate din gospodărie, au intrat în curtea unei vecine și i-au murdărit pavajul.
Găini „rebele”, amendă de 500 de lei. Un conflict între vecini dintr-un sat turistic din Maramureș a ajuns la Poliție
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
16 oct. 2026, 17:31, Social
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Soțul femeii consideră sancțiunea exagerată pentru realitățile unui sat și anunță că o va contesta, notează Gândul.

Găinile scăpate din curte au adus o amendă de 500 de lei

Incidentul s-a petrecut în Breb, una dintre localitățile cunoscute ale Maramureșului pentru peisajul rural și gospodăriile tradiționale.

Potrivit procesului-verbal întocmit de Poliția Ocna Șugatag, femeia ar fi lăsat găinile nesupravegheate în perioada 2-6 octombrie. Păsările ar fi ajuns în curtea unui imobil din apropiere și ar fi murdărit pavajul.

Documentul a fost întocmit în 7 octombrie, iar sancțiunea aplicată este de 500 de lei. Proprietara găinilor are posibilitatea să achite jumătate din amendă, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile.

Soțul acesteia, Viorel Marinca, susține că situația a pornit de la nemulțumirile unei vecine deranjate de păsările care ies din gospodărie și ajung uneori în apropierea proprietății sale.

„Nu poți pune GPS pe ea”

Bărbatul consideră că supravegherea permanentă a găinilor este dificilă într-o gospodărie tradițională și spune că păsările găsesc frecvent modalități de a trece de gard.

„Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie”, a spus Viorel Marinca.

Acesta susține că asemenea situații sunt obișnuite în mediul rural și că, în trecut, conflictele provocate de păsările ajunse în gospodăriile vecinilor erau rezolvate fără intervenția poliției.

Marinca spune că nu valoarea amenzii îl deranjează cel mai mult, ci modul în care a fost tratată situația. El intenționează să conteste procesul-verbal.

„Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”

Bărbatul invocă și specificul localității Breb, unde creșterea animalelor și activitățile agricole fac parte din viața cotidiană. În opinia sa, prezența unor găini pe ulițele satului ar trebui privită diferit față de o situație similară produsă într-un mare oraș.

„Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”, a afirmat acesta, susținând că ar fi înțeles sancțiunea dacă păsările ar fi provocat pagube efective.

Viorel Marinca consideră că situația este cu atât mai neobișnuită cu cât Breb este promovat inclusiv pentru agroturism și pentru păstrarea caracterului său rural tradițional.

Rămâne ca sancțiunea aplicată de polițiști să fie contestată pe căile legale anunțate de familie.

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