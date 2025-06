Genii ale tehnologiei la „World Robot Olympiad”. Tineri români construiesc viitorul tehnologic și duc România pe harta inovației globale

Concentrați, intuitivi, incredibil de atenți la fiecare detaliu. Pentru acești tineri, tot universul se reduce la kit-urile de pe masa de lucru. Și nu e deloc o metaforă. Sunt elevi care trăiesc pentru inovație, pentru provocarea de a construi ceva ce nu a mai fost explorat, scrie Gândul.

În timp ce mâinile le tremură de emoție, roboții pe care i-au creat cu răbdare, după sute de ore de muncă, așteaptă să-și dovedească eficiența în fața juriului. Se aud aplauze, încurajări și forfota unei lumi care prinde viață din plăci, roți și cod. O lume modelată de creativitate, tehnologie și determinare.

Etapa națională a competiției „World Robot Olympiad” România, destinată categoriilor RoboMission Junior și Senior și găzduită de Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, a fost o veritabilă cursă contra timpului. În joc: recunoașterea națională și șansa de a urca pe scena globală.

Aici, totul funcționează cu precizia unui robot bine calibrat. Pasiune pură, idei curajoase, zeci de ore de antrenamente, momente de tăcere, de triumf, dar și de eșec. Totul ghidat de aceeași dorință – de a găsi soluții acolo unde nimeni nu s-a mai aventurat. Iar în spatele acestor reușite, se află minți sclipitoare, gata să rescrie lumea – piesă cu piesă.

Clubul Nerdvana: excelența românească în robotică

Echipa „Nerdvana”, coordonată de Mihai Alexandru Tuțu – instructor, dar și fondator ”Nerdvana”- face din robotică și din tehnologie o poveste în care fiecare piesă contruiește un puzzle ireal în care performațele fac cinste României.

Este o poveste în care talentul copiilor, implicarea părinților și profesionalismul instructorilor – deoarece drumul spre performanță este unul costisitor – construiesc, zi de zi, cel mai frumos instrument despre muncă, inovare și dedicare. Iar rezultatele obținute de clubul „Nerdvana”, de-a lungul anilor, stau mărturie în acest sens.

Mihai Alexandru Tuțu – instructor, dar și fondator ”Nerdvana”, recunoaște că anul acesta lucrurile sunt la un alt nivel, iar totul se desfășoară într-o zonă de complexitate.

„Astăzi are loc etapa națională „World Robot Olympiad”, unul din cele mai vechi și de tradiție concursuri de robotică din România. Poate nu este la fel de mediatizat ca celelalte, din simplul fapt că este puțin mai complex. Vorbim despre o olimpiadă în adevăratul sens al cuvântului, în care roboții au niște misiuni pe care noi le știm și ne antrenăm poate cinci-șase luni ca să le punem în practică. Iar antrenamentul presupune ca robotul să devină complet autonom.

Odată ce apăsăm pe butonul de start, robotul interacționează cu mediu, citește culorile, obiectele după formă, iar în anumite situații trebuie să le mute – în funcție de obiectiv – în diferite părți. Lucrul acesta nu se întâmplă neapărat în cealalte competiții sau poate se întâmplă foarte puțin. Aici, vorbim despre o competiție din plan sportiv, ca să zic așa. În afară se numește robotică sportivă. Spuneam că poate nu este la fel de populară, pentru că este un nivel ridicat de complexitate la fiecare probă.

Ne bucurăm că la clubul nostru Nerdvana, am reușit să aducem și premii internaționale. Anul trecut, am obținut primul loc unu la categoria RoboMission la juniori în Puerto Rico, am obținut un loc trei în Puerto Rico la cea mai mică categorie și anume Elementary, am obținut două locuri doi în Italia – unul la RoboSports și altul la Future Engineers – care este cea mai complicată categorie. Am pus România pe hartă în ultimii ani și sper din tot sufletul că orice participant care pleacă mai departe după competiția de astăzi va ține steagul sus și va aduce onoare în primul rând României.”

„Copiii înțeleg miza și își vor tichetul pentru a dovedi mai departe”

Fondatorul clubului „Nerdvana” recunoaște că nimic nu se face la întâmplare pentru a ajunge la performanță. Dimpotrivă. Are echipe care au investit peste 300 de ore de muncă cumulate și copii care știu exact ce vor și unde își doresc să ajungă atunci când se înscriu la cursul de robotică.

„Noi avem foarte mulți indicatori de performanță. În primul rând, avem prezență și eficiență de lucru, avem statistici clare pe care discutăm în ședințe tehnice. Le spunem copiilor ce trebuie să îmbunătățească pe parcurs și ce trebuie să facă ulterior. Nivelul de concentrare vine dintr-o educație pe care noi o dăm copiilor încă din partea de antrenamente.

Vorbim despre copii pasionați, care asta vor să facă pe mai departe, fie că vorbim de partea de construcție, robotică, inginerie sau că vorbim despre partea de programare automatizată. Chiar dacă acum pare că este un stres, ei chiar înțeleg miza și își vor tichetul pentru a dovedi mai departe. Sunt foarte focusați pe ce trebuie să facă, pentru a obține un rezultat cât mai bun. Vorbim despre plăcere, despre apartenență și despre dorința de a deveni mai buni în ceva ce lor le place”, mărturisește instructorul.

„Suntem prima țară din Europa de Est care a aplicat pe mai mulți roboți alte componente decât cele de lego”

„Robotul perfect” – care ajunge să fie premiat la olimpiadele naționale, dar și la cele internaționale – are în spate sute de ore de muncă, luni întregi în care totul este testat cu o minuțiozitate de nedescris.

Uneori, întregul ansamblul tehnologic se năruie la propriu, pentru ca mai apoi totul să fie luat de la capăt, iar și iar. Oricât este nevoie pentru a atinge valorile tehnologice dorite. Doar așa se poate concura împotriva celor mai buni dintre cei mai buni.

„Munca pe care trebuie să o depui ca să ajungi la o olimpiadă internațională inseamnă să petreci sute de ore în care înveți, în primul rând, programare. După aceea, trebuie să învățăm partea de inginerie – construcție. Nu mai vorbim doar de lego, anul acesta s-a dat drumul la orice kit, orice electronică, fiecare cu ce a venit. Pot să vă spun din cunoștințele mele că suntem prima țară din Europa de Est care a aplicat pe mai mulți roboți alte componente decât cele de lego. România este singura dintre Ungaria, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Slovacia, Slovenia și probabil și Grecia, care are săptămâna viitoare competiția în care la misiunile astea avem și alte componente.

Trebuie muncă, dorință, programare, inginerie, răbdare pentru inovație. Ca să ajungem la acest nivel, să folosim aceste componente noi, în primul rând noi, instructorii, printre care și eu, am petrecut câteva luni de zile să înțelegem cum funcționează totul ca să le explicăm mai departe copiilor. La rândul lor, copiii au venit cu alte idei, care au adus un alt nivel de complexitate. Vorbim despre foarte multe lucruri care ajung să facă un întreg.

Ca să ajungi la o internațională este nevoie de pasiune, muncă, dedicație și poate cel mai mult răbdare, pentru că nici nouă nu ne ies lucrurile din prima. Am echipe care au aruncat la gunoi tot ceea ce au făcut după trei luni de zile și au zis să o luăm de la capăt, pentru că nu este o altă soluție. Ne-am asumat cu toții chestia asta și vom vedea ce se întâmplă astăzi. Poate să fie bine, poate să fie rău, dar am înțeles ceva din toată experiența asta și anume faptul că uneori prima idee nu este întotdeauna cea mai bună.”

„Nu ne este simplu nici nouă, dar pentru copii facem anumite concesii și sacrificii”

Mihai Alexandru Tuțu mărturisește că nu toate situațiile pentru a merge la competițiile internaționale sunt ușor de realizat. Dincolo de pregătirea temeinică și de talentul copiilor, elementul financiar joacă un rol important, atunci când se ajunge la deplasări costisitoare, pe care nici clubul și nici părinții nu le pot susține.

Deși se mândrește cu olimpicii internaționali care fac cinste țării, statul român nu se implică să sprijine aceste evenimente cu costuri greu de suportat pentru cei implicați.

„Statul nu prea ajută în situația curentă. În primul rând, pentru că noi suntem un club – ei îl consideră privat – și atunci nu pot asista la treaba asta. Dacă vrem să nu mai fim privat și vrem să intrăm în partea de stat, ca să zicem așa – lucru pe care l-am încercat, am cochetat cu ideea, ne-am interesat – ajungem să fim foarte restricționați de foarte multe lucruri, cum ar fi programa, cum ar fi număr minim de elevi. Nu se întâmplă nimic de genul acesta în ceea ce privește ajutorul de la stat. Noi ne obținem fondurile din sponsorizări, atunci când reușim să obținem de la companii, sigur, în schimbul unor servicii, vizibilitate și toate cele.

Nu ne este simplu nici nouă, dar pentru copii facem anumite concesii și sacrificii. Alteori, părinții sunt cei care reușesc să aducă prin companiile în care lucrează diverse sponsorizări, dar vorbim poate pentru un copil sau doi, dar eu plec cu o delegație de 20 de copii. Nu spun că, de cele mai multe ori instructorii care însoțesc copiii vin din fonduri proprii, adică își asumă perioada de concediu și își asigură banii ca să facă deplasarea acolo, lucru care înseamnă de multe ori că la centru se sistează cursurile, pentru că profesorii pleacă în concediu.

Deci, noi pierdem de două ori, ca să zic așa, la aspectul financiar. Cele mai neplăcute situații sunt cele când nu reușim să ajutăm în niciun fel și atunci părinții sunt cei care decid dacă fac deplasarea sau nu. Și au fost cazuri în care am renunțat la o deplasare – mă refer aici la cea din SUA, în anul 2022 – pentru că nu am reușit să ne coordonăm și n-am avut fonduri. Ceea ce vreau să mai adaug este faptul că aici, la Nerdvana, le dăm copiilor kit-uri, piese, le dăm tricouri, le dăm absolut tot ce au nevoie, pentru ca ei să performeze. Deci, toată logistica care este astăzi în competiție din partea clubului Nervana este, de fapt, investiția Nerdvana pentru copii.”

„Au apărut roboți umanoizi care apucă lucruri, le mișcă, le interpretează, dar sunt înceți”

Fondatorul Nerdvana recunoaște că tehnologia are un avânt uimitor, însă mărturisește că nu poate preconiza o direcție exactă în această zonă, deoarece există o pătură foarte mare de domenii care țin de robotică.

„Le povestesc copiilor la primele cursuri un exemplu pe care ei nu mai au cum să-l cunoască. Noi, cei mai în vârstă, știm de Star Trek și ne amintim că scotea unul o cartelă și vorbea la ea sau se uita pe ea și computerul răspundea. Douăzeci de ani mai târziu a apărut telefonul mobil în forma respectivă. Astăzi, în unele fabrici din China avem deja roboți umanoizi care manipulează obiectele. Este clar că tendința este aceea să mergem spre o altfel de automatizare, în care există ceva umanoid care replică muncile nesatisfăcătoare pentru om, cele repetitive. Este o evoluție naturală. Unde vom ajunge noi?

Nu-mi este foarte clar, pentru că există o pătură foarte mare de domenii care țin de robotică. Dacă ne referim la AI, este tot un robot, dar vorbim de ceva sintetic, virtual, care în momentul de față mimează. Acum câțiva ani nu aveam puterea de calcul pe care o avem acum. Nu înseamnă că am creat un robot independent, autonom. Nu-mi este foarte clar cât de aproape suntem de asta.

Problema este că am descoperit ceva și nu ne este foarte clar cum să-l facem să funcționeze. Au apărut roboți umanoizi care apucă lucruri, le mișcă, le interpretează, dar sunt înceți. Vrem să-i faci mai buni. Am descoperi tehnologia, dar nu mai este la fel de bună. Este un proces care va dura. Problema adevărată este când se vor îmbina cele două, dacă vei avea niște roboți care reușesc să ia decizii pe cont propriu, să fie deștepți. Vorbim de science fiction. Am văzut lucruri rele în filme, în scenarii, dar am văzut și lucruri bune. Depinde care este aplicația și depinde foarte mult obiectivul pentru care îl construiește cel care face asta.”

„Trebuie să avem o cultură și o educație în momentul în care noi interacționăm cu un dispozitiv care folosește AI”

Mihai Alexandru Tuțu susține că, pe viitor, depinde foarte mult care este obiectivivul direct al celui care construiește o anumită aplicație, dar și de felul în care oamenii se vor poziționa de partea bună sau mai puțin bună a tehnologiei.

„Trăim într- o lume tulbure și am văzut că pornesc războaie peste tot. Unii vor avea cu siguranță în gând aplicațiile militare. Trăim în vremuri în care avem în continuare probleme cu seceta și cu foametea pe mai multe continente și s-ar putea ca asta să fie o soluție ca să mișcăm resurse dintr-o parte într-alta, fără costuri masive. Depinde de aplicațiile respective. Nu vreau să mă gândesc la absolut nimic acum, este prematur.

Trebuie să avem o cultură și o educație și în momentul în care interacționăm cu un dispozitiv care folosește inteligența artificială. Este important să trecem prin filtrul rațiunii noastre răspunsul pe care îl primim, pentru că nu totul ne este dat de-a gata. Lucrurile acestea pot fi în momentul de față manipulate.

Tehnologia este o unealtă pe care o folosim să ne simplificăm viața în anumite situații. Dar, trebuie să avem o cultură și o înțelegere asupra a ceea ce facem. Eu m-aș concentra, în momentul de față, pe a încerca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și abia apoi să folosim aceste instrumente. Dacă îi lăsăm pe alții să discearnă pentru noi, va fi complicat”, conchide instructorul, într-un interviu acordat Gândul.

„Vom avea competiții în Singapore, Filipine, Arabia Saudită și Panama”

La rândul său, Marcela Priboi – profesoară de matematică, informatică și robotică și fondatoare a Nerdvana – a povestit că întreaga „nebunie”, transformată de ani buni în performanță, a început în 2012.

Știe că tot ceea ce se întâmplă la clubul Nerdvana nu poate fi uitat și nici șters, pentru că tehnologia aparține viitorului.

„Urmează să vedem ce se va întâmpla astăzi, pentru a putea să plecăm mai departe la competițiile internaționale. Vom avea competiții în Singapore, Filipine, Arabia Saudită și Panama. Nu o să rămânem fără meseria asta. Este nevoie de experiența umană ca să putem merge mai departe. Ce fac aici este de domeniul viitorul”, a explicat profesoara de informatică.

Tinerii Nerdvana, în căutarea robotului perfect

Rezultatele elevilor din Nerdvana la nivel de București:

un total de 39% din elevii care au obținut medalii la etapa națională au fost la cursuri Nerdvana, adică 62 / 160 elevi.

un total de 43% din elevii care au obținut premii la etapa națională au fost la cursuri Nerdvana, adică 33 / 78 elevi.

Rezultatele Clubului Nerdvana la nivel de țară:

un total de 17% din elevii care au obținut medalii la etapa națională au fost la cursuri Nerdvana, adică 62 / 368 elevi.

un total de 21% din elevii care au obținut premii la etapa națională au fost la cursuri Nerdvana, adică 33 / 159 elevi.

Clubul de robotică rezultate

Participarea la World Robotics Olympiad, etapa Națională (susținută fizic), cu 16 echipe la categoria RoboMissions, 2 echipe la RoboSports, 2 echipe la categoria Future Engineers și 2 echipe Starter WeDo. Rezultatele obținute au fost:

Categoria WeDO: locurile 9 și 11

Categoria Elementary: Locurile 4, 5, 11, 14 și 18;

Categoria Junior High: Locurile 1, 2, 3, 5, 9, 15 și 24;

Categoria Senior High: Locurile 1, 2, 3, și 4.

Categoria RoboSports: Locurile 1 și 2 ;

Categoria Future Engineers: Locurile 1 și 2;

Reprezentarea României la World Robotics Olympiad, Open Championship Italy cu 7 echipe (mai multe despre eveniment). Rezultatele obținute au fost:

Categoria Elementary: Locul 9/52 echipe;

Categoria Junior High: Locurile 5 și 37/54 echipe;

Categoria Senior High: Locurile 6 și 24/40 echipe;

Categoria RoboSports: Locul 2/14 echipe – primul podium internațional al României la această categorie.

Categoria Future Engineers: Locul 2/9 echipe – primul podium internațional al României la această categorie.

Reprezentarea României la World Robotics Olympiad, Open Championship For The Americas, Puerto Rico cu 4 echipe. Rezultatele obținute au fost:

Categoria Elementary: Locul 3/21 echipe – primul podium internațional al României la această categorie.

Categoria Junior High: Locurile 1/29 echipe – primul podium internațional al României la această categorie.

Categoria Senior High: Locurile 6 și 7/33 echipe;

În 2023, elevii Nerdvana au câștigat o medalie de Aur și una de Argint la Finala World Robot Olympiad din Panama

Competiția internațională, s-a desfășurat sub tema „Conectarea lumii” și a adunat 451 de echipe din 80 de țări. Echipa Nerdvana Mensa a obținut Medalia de Aur la categoria RoboMission Senior, iar echipa Nerdvana Taurus a câștigat Medalia de Argint la categoria RoboMission Junior.

În septembrie 2023, elevii au obținut medalia de argint la competiția WRO Friendship Invitation Tournament.

Echipele de la centrul educațional Nerdvana au concurat cu pricepere și inovație în cadrul categoriilor RoboMission Senior, RoboMission Junior, RoboSports și Future Engineers, demonstrând abilitățile lor tehnologice, ingeniozitatea și pasiunea pentru robotică.

Elevii din București și Călărași au fost ghidați cu pricepere de către instructorii lor dedicați, Marcela Priboi, Mihai Tuțu și Justin Onișoru.