Prima pagină » Social » Haos după furtuni în România. O profesoară, rănită de trăsnet, zeci de localități afectate

Haos după furtuni în România. O profesoară, rănită de trăsnet, zeci de localități afectate

Fenomenele hidrometeorologice produse joi au afectat 45 de localități din 18 județe, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării, îndepărtarea copacilor doborâți și înlăturarea elementelor desprinse de pe acoperișuri.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Oana Antipa
02 iul. 2026, 21:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O femeie a fost lovită de trăsnet în județul Dâmbovița, iar alte două incendii provocate de descărcări electrice au fost înregistrate în Maramureș.

Vezi galeria foto
3 poze

Intervenții în 18 județe

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în intervalul 08:00-20:00 au fost înregistrate efecte ale fenomenelor meteo în județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea.

Echipajele de intervenție au evacuat apa din cinci locuințe, 25 de curți, două anexe gospodărești, 31 de beciuri și subsoluri, două instituții publice, șapte sedii ale unor operatori economici și de pe o stradă.

Totodată, pompierii au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a opt imobile și au degajat 53 de copaci și un stâlp de electricitate prăbușiți.

În urma acestor incidente au fost avariate cinci autoturisme.

Profesoară lovită de trăsnet pe un traseu montan

Cel mai grav incident s-a produs în localitatea Padina, din județul Dâmbovița. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce însoțea un grup format din 14 minori pe un traseu montan.

În urma evaluării medicale, femeia a fost diagnosticată cu arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Victima a fost transportată la spital în stare conștientă.

După evaluarea medicală a grupului, un copil a fost transportat la spital din cauza unui traumatism la un membru inferior.

Două incendii provocate de trăsnet în Maramureș

În localitatea Leordina, un trăsnet a provocat un incendiu la acoperișul unei locuințe. Focul a afectat aproximativ 60 de metri pătrați, fără a fi înregistrate victime.

Un alt incendiu s-a produs în localitatea Rogoz. Descărcarea electrică a aprins acoperișul unei anexe folosite ca adăpost pentru animale.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Intervenții și în București și Ilfov

Pompierii au continuat intervențiile și pentru efectele fenomenelor meteo produse în zilele anterioare. În București, echipajele au evacuat apa din 29 de beciuri și subsoluri și din curtea unui operator economic.

De asemenea, au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a șapte imobile și au degajat 29 de copaci căzuți.

În șapte localități din județul Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din două locuințe, o curte, trei beciuri și subsoluri și de pe o stradă. Totodată, au fost îndepărtați doi copaci prăbușiți.

Alerte transmise populației

Autoritățile au transmis 12 mesaje RO-ALERT pentru județele Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea și Vrancea.

Alte cinci mesaje au fost difuzate prin sistemul CRAWL-TVR pentru județele Constanța, Maramureș, Sibiu, Suceava și Tulcea.

Intervențiile continuă în patru județe

La ora raportării, autoritățile au precizat că nu existau persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi gestionate din cauza fenomenelor meteorologice.

Intervențiile erau în desfășurare în județele Constanța, Maramureș, Sibiu și Suceava.

Măsuri dispuse de autorități

Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au continuat monitorizarea și coordonarea situației la nivel național.

În județele aflate sub avertizare cod portocaliu au fost convocate comitetele pentru situații de urgență.

Autoritățile au transmis avertizările meteorologice și hidrologice către instituțiile competente și au instituit permanența la nivelul administrațiilor locale din zonele vizate.

Totodată, au fost monitorizate cursurile de apă aflate sub atenționări hidrologice și au fost activate grupele operative și centrele județene de coordonare a intervenției.

Autoritățile recomandă prudență

IGSU le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile oficiale, să evite deplasările în zonele aflate sub avertizare și să nu traverseze cursuri de apă.

De asemenea, populația este sfătuită să curețe șanțurile și rigolele, să evite zonele cu arbori sau stâlpi în timpul vijeliilor și să nu atingă cablurile electrice căzute.

În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da