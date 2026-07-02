Haos după furtuni în România. O profesoară, rănită de trăsnet, zeci de localități afectate

O femeie a fost lovită de trăsnet în județul Dâmbovița, iar alte două incendii provocate de descărcări electrice au fost înregistrate în Maramureș.

Intervenții în 18 județe

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în intervalul 08:00-20:00 au fost înregistrate efecte ale fenomenelor meteo în județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea.

Echipajele de intervenție au evacuat apa din cinci locuințe, 25 de curți, două anexe gospodărești, 31 de beciuri și subsoluri, două instituții publice, șapte sedii ale unor operatori economici și de pe o stradă.

Totodată, pompierii au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a opt imobile și au degajat 53 de copaci și un stâlp de electricitate prăbușiți.

În urma acestor incidente au fost avariate cinci autoturisme.

Profesoară lovită de trăsnet pe un traseu montan

Cel mai grav incident s-a produs în localitatea Padina, din județul Dâmbovița. O profesoară a fost lovită de trăsnet în timp ce însoțea un grup format din 14 minori pe un traseu montan.

În urma evaluării medicale, femeia a fost diagnosticată cu arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Victima a fost transportată la spital în stare conștientă.

După evaluarea medicală a grupului, un copil a fost transportat la spital din cauza unui traumatism la un membru inferior.

Două incendii provocate de trăsnet în Maramureș

În localitatea Leordina, un trăsnet a provocat un incendiu la acoperișul unei locuințe. Focul a afectat aproximativ 60 de metri pătrați, fără a fi înregistrate victime.

Un alt incendiu s-a produs în localitatea Rogoz. Descărcarea electrică a aprins acoperișul unei anexe folosite ca adăpost pentru animale.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Intervenții și în București și Ilfov

Pompierii au continuat intervențiile și pentru efectele fenomenelor meteo produse în zilele anterioare. În București, echipajele au evacuat apa din 29 de beciuri și subsoluri și din curtea unui operator economic.

De asemenea, au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a șapte imobile și au degajat 29 de copaci căzuți.

În șapte localități din județul Ilfov s-a intervenit pentru evacuarea apei din două locuințe, o curte, trei beciuri și subsoluri și de pe o stradă. Totodată, au fost îndepărtați doi copaci prăbușiți.

Alerte transmise populației

Autoritățile au transmis 12 mesaje RO-ALERT pentru județele Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea și Vrancea.

Alte cinci mesaje au fost difuzate prin sistemul CRAWL-TVR pentru județele Constanța, Maramureș, Sibiu, Suceava și Tulcea.

Intervențiile continuă în patru județe

La ora raportării, autoritățile au precizat că nu existau persoane blocate și nici urgențe medicale care să nu poată fi gestionate din cauza fenomenelor meteorologice.

Intervențiile erau în desfășurare în județele Constanța, Maramureș, Sibiu și Suceava.

Măsuri dispuse de autorități

Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au continuat monitorizarea și coordonarea situației la nivel național.

În județele aflate sub avertizare cod portocaliu au fost convocate comitetele pentru situații de urgență.

Autoritățile au transmis avertizările meteorologice și hidrologice către instituțiile competente și au instituit permanența la nivelul administrațiilor locale din zonele vizate.

Totodată, au fost monitorizate cursurile de apă aflate sub atenționări hidrologice și au fost activate grupele operative și centrele județene de coordonare a intervenției.

Autoritățile recomandă prudență

IGSU le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile oficiale, să evite deplasările în zonele aflate sub avertizare și să nu traverseze cursuri de apă.

De asemenea, populația este sfătuită să curețe șanțurile și rigolele, să evite zonele cu arbori sau stâlpi în timpul vijeliilor și să nu atingă cablurile electrice căzute.

În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.