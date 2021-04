Iaşiul nu are buget, dar are primar în grevă japoneză

Situaţie contrariată în Iaşi unde nu a fost aprobat bugetul local, iar primarul Mihai Chirica încearcă să tragă un semnal de alarmă. După ce luni întregi au funcţionat fără viceprimar, acum vor trebui să înveţe să se descurce fără bani.

„Iaşiul nu are buget pentru că după foarte multe runde şi discuţii, consilierii USR Plus şi PSD, ba au părăsit sala, ba nu au vrut să îl aprobe şi am intrat într-o oarecare criză. Trăim cu speranţa că ne vine mintea la cap tuturor şi o să reuşim să ne punem din nou la masa discuţiilor”, a afirmat Mihai Chirica, primar municipiul Iaşi.

Municipiul Iaşi nu are buget. Primarul Mihai Chirica a intrat de astăzi în grevă japoneză după ce la finalul săptămânii trecute, în urma dezbaterii pe marginea bugetului, nu a fost luată nicio decizie, deşi şedinţa a durat mai mult de 10 ore. Cei de la PSD şi cei de la USR Plus spun că ar trebui centralizate toate amendamentele ca să se vadă exact ce este de făcut în municipi. De departe, cei care suferă cel mai mult în momentul de faţă sunt ieşenii.

După dezbaterea care a avut loc vineri, primarul Mihai Chirica a declarat că gestul celor de la USR Plus de a se asocia cu PSD-ul a blocat în totalitate funcţionarea oraşului.