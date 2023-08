Îmbrăţişăm diversitatea şi frumuseţea autentică. Arcadia – Spitale şi Centre Medicale alături în continuare de Atipic Beauty

Seria de evenimente a început la Bucureşti în iunie, apoi a avut loc în mai multe oraşe din ţară - Braşov, Bacău, Timişoara iar acum a ajuns la Iaşi, la Parcul Palas.

12 modele extraordinare de viaţă, în fotoliu rulant, au defilat alături de personalităţi locale. Unul din punctele culminante ale serii a fost momentul în care, Raluca Fiterman, CEO Arcadia – Spitale şi Centre Medicale, a defilat pe scenă alături de un pacient al centrului în fotoliu rulant, David Mitran. Ulterior, David s-a întors pe scena evenimentului asistat de un kinetoterapeut, dar, de data aceasta, fără fotoliu, ci într-un exoschelet ultra performant.

„Arcadia a pornit de la ideea că împreună putem face mai mult bine, iar întregul concept pe care se bazează este de a fi cât mai aproape de pacienţi şi de a le răspunde nevoilor lor. Este o onoare pentru mine că am avut plăcerea de a defila pe scena evenimentului alături de David, un om care e alături de noi de mai bine de jumătate de an şi care în această perioadă ne-a demonstrat că prin voinţă şi motivaţie poţi atinge obiective pe care ceilalţi le credeau imposibile. David este un exemplu de perseverenţă şi un om minunat care şi-a luat destinul în propriile mâini şi care se bucură de viaţă aşa cum puţini dintre noi o facem. Sunt fericită că la Arcadia putem ajuta astfel de oameni şi ne menţinem misiunea şi dorinţa de a pune la dispoziţia pacienţilor servicii de înaltă calitate. ”, a declarant Raluca Fiterman, CEO Arcadia.

Gala Atipic Beauty este un demers organizat de Fundaţia Preţuieşte Viaţă alături de Asociaţia Open Your Heart prin care vor să arate că dizabilităţile nu sunt o barieră, ci o rampă spre normalitate care poate fi urcată prin dorinţa de a trăi frumos şi demn şi că speranţa şi voinţa sunt două calităţi ce pot schimba complet felul de a privi viaţa.

Recuperare medicală în cadrul Arcadia

Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia este parte din Reţeaua Medicală Arcadia şi este dedicat reabilitării funcţionale şi creşterii calităţii vieţii pacienţilor, prin obţinerea unui grad cât mai extins de autonomie. Programele de recuperare sunt adaptate perfect nevoilor fiecărui pacient, în funcţie de diagnostic şi de stadiul de evoluţie al afecţiunii.

Spitalul reprezintă o premieră în Europa de Est, fiind cea mai complexă soluţie de recuperare medicală din prezent, oferind acces pacienţilor la baze de recuperare asistate robotic şi terapii recuperatorii ce folosesc inteligenţa artificială. Spitalul propune şi o abordare integrată, bazată pe o alimentaţie specială, imprimarea modelelor comportamentale şi activităţi terapeutice care să stimuleze procesul de recuperare.

Cu o investiţie totală de peste 25 milioane de euro, Spitalul de Recuperare Medicală înseamnă acces imediat la servicii medicale pentru pacienţii cu afecţiuni cronice sau acute. La mai puţin de un an de la inaugurare, peste 500 de pacienţi au trecut pragul Spitalului de Recuperare, cu vârste cuprinse între 12 şi 75 ani.

***

Despre Arcadia – Spitale şi Centre Medicale

Arcadia – Spitale şi Centre Medicale este cea mai mare reţea medicală multidisciplinară privată din zona de Nord-Est, fondată pe o structură complexă, în continuă dezvoltare.

Echipa medicală de elită, tehnologia de ultimă generaţie, mediul confortabil şi dotările premium sunt doar câteva din motivele pentru care Arcadia Spitale şi Centre Medicale este lider de sănătate în regiunea Moldovei.