Cele mai importante declaraţii făcute de Monica Anisie, ministrul Educaţiei:

În data de 22 iunie se vor afişa primele rezultate. Specificul este că examenul se va da în două etape. Sesiunea a doua începe pe 29 iunie. Scopul acestei etape speciale este acela de a da şanse egale tuturor copiilor şi se va desfăşura înaintea repartizării computerizate.

La această sunt înscrişi peste 170.000 de elevi, absolvenţi de clasa a opta. Sunt peste 75.000 de profesori care participă la prima etapă a Evaluarii Naţionale.

Accesul în centrul de examen se va face până la ora 8:30. S-a format un grafic astfel încât să nu existe aglomeraţii la porţile şcolilor, a centrelor de examen. Un cadru medical va realiza triajul epidemiologic şi va îndruma elevii către sălile de examen. Copiii care au temperatura peste 37,3 recomand cadrelor medicale să repete succesiv, de două trei ori procesul şi să lase un termen de câteva minute înainte de repetare.

Unităţile de învăţământ au fost dotate cu dezinfectant şi s-a efectuat dezinfecţia centrelor de examinare.

Lucrările elevilor vor merge pentru a fi evaluate în alt judeţ decât acela din care face parte elevul. Aici este inclus şi minicipiul Bucureşti.

Dacă există un elev care are peste 37,3 va fi îndrumat de cadrul medical către medicul de familie şi îi va fi anunţată familia. Apoi, va fi preluat de familie. Dacă are 37,3 poate intra la examen, dacă are peste 37,3 nu va intra. Până la ajungerea familiei va fi plasat într-un loc din care nu poate intra în contact cu ceilalţi copii.

Le transmit elevilor să fie calmi, să fie liniştiţi pentru că acest examen nu va fi unul care să le pună probleme de natură organizatorică din partea Ministerului Educaţiei.

Le doresc tuturor elevilor mult succes şi atenţie maximă.

Cele mai importante declaraţii făcute de Luminiţa Barcari, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei:

Avem în jur de 50 de elevi aflaţi în izolare. Până la ora 15:00 vom şti câţi sunt şi spitalizaţi. Mâine, când se vor trimite absenţii, vom şti şi câţi elevi au avut temperatură mai mare şi implicit vor participa la a doua etapă de evaluare.

De aceea am lăsat o perioadă de două săptămâni până la următoarea sesiune, pentru ca şi cei aflaţi în izolare să poată participa la examen.

Elevii trebuie să fie prezenţi, cel mai devreme, la ora 7:00. Nici comisia nu va veni mai devreme. Fiecare unitate trebuie să se organizeze astfel încât să nu se creeze aglomeraţii, pot există şi două fluxuri de intrare.

Masca trebuie să stea pe figură. Dar nu vom fi absurzi, dacă elevii vor dori să bea o gură de apă. Colegii noştri sunt instruiţi şi vor şti cum să gestioneze astfel de momente.

Noi nu putem şti exact care este afecţiunea copilului care vine cu febră şi nu am dorit să-i punem pe ceilalţi în pericol.

Un copil care a învăţat sistematic va lua acest examen.