Dacă ţi-e teamă să mergi la mare, Clisura Dunării îţi oferă şi apă şi munte. Ioana a venit din Bucureşti, la o pensiune din Eşelniţa, împreună cu familia şi prietenii. Se relaxează la piscină sau face plimbări cu barca pe Dunăre. Plăteşte pentru cazare ca la un hotel de trei stele din Mamaia, dar se simte în siguranţă.

La fel ca Ioana, mii de turişti au renunţat la staţiunile preferate în anii trecuţi şi au venit în Mehedinţi. Trebuie să ştii că până la sfârşitul acestei luni nu mai găseşti nicio cameră liberă, la pensiunile din Eşelniţa şi Dubova.

“ N-am fost niciodată în zona asta şi, practic, avem şi mare şi munte deoarece avem Dunărea”, spune o turistă.

“ Este o zonă mult mai liniştită, unde nu sunt atâţia oameni, şi îmi place foarte mult peisajul.”, a declarat un alt turist.

“ Preţurile variază de la 350 până la 420, la noi la pensiune.(…) În perioada aceasta, preţurile sunt destul de mari. Au explodat deja.Gradul de ocupare, la noi, este de sută la sută.”, a declarat Florentina Muchistch - proprietar pensiune.

“ Avem peste 300 de apeluri pe zi. Este foarte greu şi să răspundem. Le trimitem sms să ne scrie pe facebook sau să ne trimită sms. Nu mai avem camere libere până la 1 octombrie.”, a precizat şi Gabriel Anghel – proprietar pensiune

“ Principial, în fiecare an, vacanţa noastră de vară era pe un litoral străin. Anul ăsta am ales să nu mergem.Acum, cu siguranţă Covidul este unul dintre motivele pentru care am luat decizia asta.”, spune o altă turistă.