Încă 17 muncitori vietnamezi de la o firmă de construcţii, confirmaţi cu Covid

Încă 17 muncitori vietnamezi ai unei firme de construcţii din Iaşi au fost depistaţi cu Covid, după ce săptămâna trecută alţi 21 de angajaţi au ieşit pozitiv la teste.

Potrivit unui comunicat al companiei, alţi 17 muncitori vietnamezi au fost depistaţi pozitiv cu Covid-19, iar în prezent 24 de muncitori vietnamezi sunt internaţi, în total, în spitalele din Iaşi, cu forme uşoare şi medii ale infecţiei.

„Starea colegilor mei vietnamezi, de sănătate şi de spirit, este una bună, datorită grijii pe care o au medicii. Ei vorbesc cu familiile lor în fiecare zi, iar cei dragi lor nu mai sunt ingrijoraţi”, a declarat Vi Vi Tuan, managerul echipei de muncitori vietnamezi.

Conform reprezentanţilor companiei, managementul a acordat o atenţie sporită grupului format din 52 de muncitori vietnamezi. Aceştia au lucrat în echipe distincte pe şantierele Conest, în spaţii deschise, transportul a fost făcut cu respectarea normelor de distanţare, fără ca angajaţii vietnamezi să interacţioneze cu ceilalţi, iar aceştia nu au părăsit incinta şantierelor şi nu au intrat în spaţii publice, mai informează compania.

„Conest a aplicat şi măsura testării periodice a angajaţilor ca măsură de prevenire a răspindirii infecţiei cu COVID-19. Din păcate, aşa cum s-a întâmplat în toate domeniile de activitate, în Iaşi, în ţară şi în lume, la testarea de rutină din 19 septembrie, 21 din cei 52 de angajaţi vietnamezi au ieşit pozitiv la teste. Am luat atunci măsurile indicate de autorităţi (...) Ne aşteptăm să apară şi alte cazuri întrucât am ţinut permanent legătura cu medicii şi am efectuat testări periodice. Astăzi, vineri 25 septembrie, au venit rezultatele testelor pentru 28 de muncitori vietnamezi. 17 muncitori din cei 28 retestaţi au ieşit pozitiv. 11 sunt în continuare izolaţi. S-au luat toate măsurile prevăzute de legislaţia sanitară”, se arată în comunicat.