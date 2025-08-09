Încă un copil a dispărut de pe plaja din Mamaia. Polițiștii cer ajutorul populației

IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 17.45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția lui Andreas Nicolae Calenciuc, de 9 ani, din județul Argeș.

Copilul a plecat în mod voluntar de pe o plajă din Mamaia Nord, au transmis polițiștii. Cetățenii care pot furniza informații referitoare la această persoană sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a solicitat Poliția.

Sâmbătă, la prânz, o fată de nouă ani din Dâmbovița a dispărut de pe o plaja din Năvodari. Ulterior, copila a fost găsită nevătămată în stațiunea Mamaia.