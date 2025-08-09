Prima pagină » Social » Încă un copil a dispărut de pe plaja din Mamaia. Polițiștii cer ajutorul populației

Încă un copil a dispărut de pe plaja din Mamaia. Polițiștii cer ajutorul populației

Un copil în vârstă de nouă ani a dispărut sâmbătă de pe o plajă din Mamaia. Este al doilea copil care dispare de pe plajă sâmbătă după amiaza. Fata tot de nouă ani a fost găsită în stațiunea Mamaia.
Sursa foto: MIHAI DASCALESCU / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
09 aug. 2025, 20:10, Social

IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 17.45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la dispariția lui Andreas Nicolae Calenciuc, de 9 ani, din județul Argeș.

Copilul a plecat în mod voluntar de pe o plajă din Mamaia Nord, au transmis polițiștii. Cetățenii care pot furniza informații referitoare la această persoană sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a solicitat Poliția.

Sâmbătă, la prânz, o fată de nouă ani din Dâmbovița a dispărut de pe o plaja din Năvodari. Ulterior, copila a fost găsită nevătămată în stațiunea Mamaia.