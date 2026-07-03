Prima pagină » Social » Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani: Degajări mari de fum, pompierii intervin pentru stingerea focului

Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani: Degajări mari de fum, pompierii intervin pentru stingerea focului

Mai multe persoane au fost evacuate vineri din Centrul de Plasament din Pașcani, după un incendiu care a izbucnit la subsolul clădirii, unde sunt depozitate mase plastice.
Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani: Degajări mari de fum, pompierii intervin pentru stingerea focului
Galerie Foto 7
Laura Buciu
03 iul. 2026, 11:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pompierii intervin la Centrul de Plasament din municipiul Pașcani, unde a izbucnit un incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum la nivelul subsolului și al parterului clădirii.

Vezi galeria foto
7 poze

Cele opt persoane aflate în clădire, toate adulte, angajați ai centrului, s-au autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Subsolul clădirii are o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, iar echipajele fac verificări pentru localizarea sursei de fum și înlăturarea oricărui pericol.

A fost solicitat și un echipaj de suport logistic, care asigură rezerva de butelii cu aer comprimat și aparate de respirat pentru echipele operative.

În urma recunoașterilor efectuate în subsolul clădirii, pompierii au identificat focarul incendiului. Ard mase plastice, iar echipajele intervin pentru lichidarea incendiului și evacuarea fumului acumulat atât din subsol, cât și din restul clădirii.

Pompierii lucrează la ora transmiterii știrii pentru lichidarea completă a incendiului, ventilarea spațiilor afectate și înlăturarea oricărui pericol.

 

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da