Incendiu la Centrul de Plasament din Pașcani: Degajări mari de fum, pompierii intervin pentru stingerea focului

Pompierii intervin la Centrul de Plasament din municipiul Pașcani, unde a izbucnit un incendiu care se manifestă cu degajări mari de fum la nivelul subsolului și al parterului clădirii.

Cele opt persoane aflate în clădire, toate adulte, angajați ai centrului, s-au autoevacuat înainte de sosirea forțelor de intervenție. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Subsolul clădirii are o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, iar echipajele fac verificări pentru localizarea sursei de fum și înlăturarea oricărui pericol.

A fost solicitat și un echipaj de suport logistic, care asigură rezerva de butelii cu aer comprimat și aparate de respirat pentru echipele operative.

În urma recunoașterilor efectuate în subsolul clădirii, pompierii au identificat focarul incendiului. Ard mase plastice, iar echipajele intervin pentru lichidarea incendiului și evacuarea fumului acumulat atât din subsol, cât și din restul clădirii.

Pompierii lucrează la ora transmiterii știrii pentru lichidarea completă a incendiului, ventilarea spațiilor afectate și înlăturarea oricărui pericol.