Incendiu la o locuință din Nehoiu. Proprietarul, scos din stop cardio-respirator de pompieri

La sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese o casă de aproximativ 150 de metri pătrați. Potrivit ISU Buzău, focul a fost ținut sub control în limitele în care a fost găsit.

Proprietarul, în stare gravă

Proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 92 de ani, a fost găsit în stare gravă la fața locului după ce a încercat să stingă singur incendiul.

Acesta a fost evacuat în stop cardio-respirator, fiind intoxicat cu fum. Echipajul SMURD a început imediat manevrele de resuscitare, reușind să-l readucă la viață.

Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul din Nehoiu.

Risc de explozie

În timpul intervenției, pompierii au evacuat două butelii din interiorul locuinței, prevenind astfel producerea unor explozii.

Cauza probabilă

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la sobă. Intervenția este în continuare în desfășurare.