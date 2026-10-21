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UPDATE Incendiu la o țeavă de gaz în apropierea unei biserici din Sibiu. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate

Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu violent la o țeavă de gaz din apropierea unei biserici din Tălmaciu, județul Sibiu. Pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri, existând riscul ca flăcările să se propage la lăcașul de cult.
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Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 11:30, Social
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UPDATE Incendiul a fost stins

Incendiul a fost stins. Gazul în zonă a fost oprit de operatorul de furnizare de gaze.

În urma incendiului au fost afectați câțiva arbori.

Pompierii lucrează pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Știrea inițială:

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, incendiul se manifesta violent, cu flacără la o țeavă de gaz.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autocisternă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La intervenție participă și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tălmaciu.

Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate din zona de pericol. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

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