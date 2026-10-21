UPDATE Incendiu la o țeavă de gaz în apropierea unei biserici din Sibiu. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate

Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu violent la o țeavă de gaz din apropierea unei biserici din Tălmaciu, județul Sibiu. Pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri, existând riscul ca flăcările să se propage la lăcașul de cult.