Incendiu la sediul Ambasadei României din Irak. MAE anunţă că o persoană a necesitat îngrijiri medicale | FOTO

"La data de 1 septembrie 2019, la sediul Ambasadei României la Bagdad a izbucnit un incendiu cauzat de explozia unei butelii. Mai multe echipaje de pompieri au sosit la faţa locului pentru stingerea incendiului şi pentru a se asigura că acesta nu se va extinde. Personalul misiunii diplomatice a fost evacuat din motive de siguranţă, o singură persoană a necesitat îngrijiri medicale. În acest moment, toţi membrii ambasadei se află în afara oricărui pericol", arată un comunicat transmis la solicitarea MEDIAFAX.

