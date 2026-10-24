Incendiu lângă o benzinărie de pe A1. O dubă a luat foc

Un incendiu s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:55, în parcarea unei benzinării de pe autostrada A1, la kilomtrul 481.

O dubă ar fi izbucnit în flăcări, însă, conform autorităților, incendiul a cuprins doar autoutilitara și nu exista pericol de extindere la stația de alimentare cu carburant. Nici șoferul vehiculului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția pompierilor

La locul incendiului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara si Punctului de Lucru Topolovățu Mare, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost lichidat la primele ore ale dimineții, iar autoritățile intervin pentru înlăturarea resturilor rămase pe carosabil.