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Incendiu puternic la CET Iași. Flăcările au cuprins 1.000 de metri pătrați dintr-o hală industrială

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă, la un transformator electric din incinta CET Iași, situat pe Calea Chișinăului, în municipiul Iași. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor și pentru a împiedica extinderea incendiului.
Incendiu puternic la CET Iași. Flăcările au cuprins 1.000 de metri pătrați dintr-o hală industrială
foto ilustrativa
Laura Buciu
17 oct. 2026, 19:11, Social
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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, incendiul se manifestă la etajul întâi al unei hale industriale, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Suprafața totală a halei este de circa 5.000 de metri pătrați.

Șapte mijloace de intervenție, mobilizate la fața locului

La intervenție participă echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași, cu șapte mijloace de intervenție, inclusiv autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime, un echipaj de prim ajutor și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor.

Nu au fost raportate victime

Conform ISU Iași, până la acel moment nu fuseseră înregistrate victime.

Pompierii recomandă cetățenilor să evite zona intervenției, să păstreze distanța față de instalațiile electrice și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

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