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Incendiu violent la o biserică de lemn din Maramureș. Flăcările au cuprins și turla de 25 de metri

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineață, la biserica veche de lemn din satul Posta, județul Maramureș. Flăcările au cuprins întreaga construcție și turla înaltă de aproximativ 25 de metri.
Incendiu violent la o biserică de lemn din Maramureș. Flăcările au cuprins și turla de 25 de metri
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Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 06:58, Social
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Potrivit ISU Maramureș, alerta a fost dată în jurul orei 4:00. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

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La sosirea echipajelor,incendiul se manifesta generalizat, prin ardere violentă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins inclusiv turla bisericii, existând pericolul iminent de prăbușire a structurii.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și continuă intervenția pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

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