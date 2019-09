Anul şcolar pentru mulţi copii din ţară începe în alte clădiri decât şcoala lor, din cauza lucrărilor neterminate. Alţii găsesc şantiere, praf şi dezordine.

Început de an şcolar în plin şantier, în mai multe şcoli din ţară

În Alba Iulia, peste 650 de elevi dela Liceul Economic Dionisie Pop Marţian vor face cursurile în altă şcoală, până în luna aprilie 2021, deoarece unitatea lor de învăţământ se află în plin proces de renovare.

Modernizarea Liceului Economic Dionisie Pop Marţian din Alba Iulia a început în primăvara acestui an şi tot atunci cei peste 650 de elevi au fost relocaţi în clădirea Şcolii Generale nr.9 din oraş deoarece lucrările de construcţie prevăzute în proiect nu permit ca imobilul să fie utilizat pentru cursuri, nici măcar parţial.

Stadiul fizic realizat este de 30%. Contractul de lucrări încheiat cu constructorul este de 4,7 milioane de lei, fără TVA, iar potrivit reprezentanţilor Primăriei Alba Iulia, din valoarea totală contractată prin PNDL, Guvernul a rambursat 34%, iar în prezent există sume solicitate şi neîncasate de 337.000 de lei.

„Se vor reamenaja spaţiile interioare pe parte de arhitectură şi instalaţii prin aducerea la standardele actuale de învăţământ şi siguranţă în exploatare. La exterior clădirea se va anvelopa cu sistem termoizolant. Se va realiza etajarea clădirii pe suprafaţă de 657 mp. Durata proiectului este de 26,5 luni, respectiv aprilie 2021, dar pentru a nu afecta major anul şcolar 2020-2021 se va încerca finalizarea lucrărilor până în decembrie 2020”, a declarat Paul Voicu, viceprimar cu atribuţii de primar al oraşului Alba Iulia.

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în anul 1974 şi a purtat numele de Liceul Economic Alba Iulia. A avut profilul comerţ şi alimentaţie publică, ulterior adăugându–se profilul finanţe contabilitate.

În judeţul Gorj, în 19 şcoli nu s-au terminat lucrările de reabilitare. Printre elevii care vor găsi şantiere se află şi cei din comuna Scoarţa.

Printre cele 19 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj, aflate în reabilitare, se află şi Şcoala Gimnazială Budieni Scoarţa, unde sunt înscrişi aproximativ 130 decopii. Aceştia vor găsi şcoala în plin şantier.

„Suntem în reabilitarea unei şcoli care e finanţată şi e în lucru, care va avea şi o toaletă în interiorul şcolii, adică lipită de şcoală, e P+1, va avea acces şi partea de sus, etajul şi parterul. Se lucrează la ea, s-a făcut acoperişul, acum lucrează la anvelopare şi într-o lună, o lună şi jumătate va avea şi toaletă ataşată de şcoală. Nu e nicio problemă. Este toaletă veche, în care am asigurat apă, are tot ce trebuie. Copiii vor intra la şcoală doar pe partea din faţă, supravegheaţi de profesorii şi învăţătorii de serviciu, deci şcoala începe fără probleme. Va fi curăţenie generală, şi în curte, va dispărea tot, moloz, scânduri. Nu va afecta cu nimic, şcoala va începe normal. Şcoala are două intrări, ei vor intra prin faţă, restul lucrărilor vor fi cu bandă specială, supraveghere din partea profesorilor de serviciu. Avem în jur de 130 de copii. Valoarea investiţiei este de aproximativ şase miliarde, în bani vechi", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarţa.

O altă şcoală, din aceeaşi comună, va intra în reabilitare. Lucrările nu au început, deocamdată, întrucât autorităţile aşteaptă o majorare a sumei alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru manoperă.

„Mai avem şi şcoala de la centru, Scoarţa, la care am primit finanţare, dar nu ne-am putut apuca de ea, am cerut reevaluarea, pentru că a crescut manopera la constructor, am făcut adresă la minister, avem promisiuni şi aştept doar să mă cheme să semnez, să scoatem la licitaţie. Dar sigur nu va putea începe acum. Acolo avem în jur de 144 de copii, care vor începe şcoala în aceleaşi condiţii, dar asta este. Şi eu sunt primar de trei ani şi nu le pot face pe toate într-un mandat de trei ani", a mai declarat Ion Stamatoiu.

O altă unitate de învăţământ în care se fac investiţii este Şcoala Gimnazială Alexandru Ştefulescu din Târgu-Jiu, unde lucrările de extindere au început anul trecut, urmând ca noul corp să fie finalizat până în luna decembrie. În prezent se lucrează la etaj, acolo unde vor fi amenajate două săli de clasă.

La Şcoala Gimnazială George Uscătescu, din oraşul Târgu-Cărbuneşti, se construieşte un nou corp de clădire, care va avea nouă săli de clasă, în special laboratoare şcolare, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Lucrările au început în luna aprilie, iar durata finalizării acestora este de 36 de luni, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 4,5 milioane de lei. Clădirea se află în apropierea şcolii gimnaziale din localitate, însă autorităţile dau asigurări că procesul de învăţământ nu va fi afectat.

În judeţul Gorj funcţionează 109 unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică: opt grădiniţe, 15colegii, 18 licee, 68 şcoli gimnaziale, la care se adaugă o unitate de învăţământ special şi patru unităţi de învăţământ conexe. Învăţământul particular este reprezentat prin patru grădiniţe şi cinci şcoli postliceale.

O altă situaţie similară este în cartierul Popoveni din Craiova, unde clopoţelul nu va mai suna în acest an pentru că şcoala a intrat de curând în lucrări de reabilitare şi extindere şi va fi gata abia anul viitor, iar grădiniţa a fost scoasă de primărie din circuitul educaţional în luna iunie. Cele două unităţi şcolare din Craiova care nu se vor deschide în acest an şcolar aveau grupurile sanitare în curte şi nu aveau apă curentă.

În acest an, Şcoala Popoveni a primit finanţare de la Primăria Craiova pentru modernizare şi extindere, astfel încât toaletele să fie construite în interior. Clădirea are acum pereţii decopertaţi şi este fără acoperiş.

În aceste condiţii, în cartierul Popoveni din Craiova deschiderea anului şcolar a fost amânată pentru anul viitor. Unitatea de învăţământ este arondată Şcolii gimnaziale „Gheorghe Bibescu” din cartierul apropiat 1 Mai. Potrivit managerului şcolii, cei 80 de copii care sunt înscrişi la această unitate vor urma cursurile la Şcoala „Gheorghe Bibescu”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.