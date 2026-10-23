Închisoare pe viață pentru autorul dublului omor de la Urziceni. Toți cei 40 de inculpați au fost condamnați

Hotărârea în dosarul violențelor de la Urziceni a fost pronunțată pe 21 octombrie 2026. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, 39 de inculpați au primit pedepse cu închisoarea, iar un inculpat care era minor la data faptelor a primit măsura educativă a asistării zilnice pentru cinci luni.

Cele mai mari pedepse, după închisoarea pe viață, sunt de 29 și 26 de ani de închisoare. Instanța a reținut că omorul și tentativele de omor au fost comise cu premeditare.

Conflict pe străzile din Urziceni

Conflictul a avut loc pe 8 februarie 2025, în jurul orei 17.00, pe străzile municipiului Urziceni, între două grupuri provenite din familii din județele Prahova și Ialomița.

Potrivit procurorilor, între cele două familii exista o stare tensionată mai veche.

„Deși una dintre familii a propus o înțelegere, membrii celeilalte au refuzat și s-au deplasat cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru a se confrunta cu familia adversă”, arată anchetatorii. Membrii ambelor grupuri s-au înarmat înainte de confruntare cu arme de foc letale și neletale, bâte, topoare, răngi, cuțite și macete.

În urma violențelor, două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Patru dintre răniți au fost împușcați, iar în cazul a două persoane leziunile le-au pus viața în primejdie.

Sentințele

Dintre cei 19 inculpați din grupul care s-a deplasat la Urziceni, autorul dublului omor a primit detențiune pe viață, iar ceilalți 18 au fost condamnați la pedepse cuprinse între 19 ani și patru luni și 29 de ani de închisoare. Doi dintre aceștia au fost condamnați și pentru tentative de omor calificat: unul a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, pe care le-a rănit, iar celălalt a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă.

În cazul grupului advers, un inculpat a primit 19 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat și alte infracțiuni, iar cinci complici au fost condamnați la pedepse între 11 ani și opt luni și 14 ani și patru luni de închisoare. Alți 14 inculpați majori au primit pedepse cuprinse între patru ani și opt luni și șase ani și opt luni de închisoare.

Confiscări și măsuri asigurătorii

Instanța a dispus confiscarea armelor, muniției și obiectelor folosite în conflict și a menținut măsurile preventive și asigurătorii. De asemenea, au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse de procurori în vederea reparării prejudiciului: indisponibilizarea bunurilor prezente și viitoare ale inculpatului condamnat pentru omor și ale celor 18 complici ai săi, până la concurența sumei de 13 milioane de euro, respectiv ale inculpatului care a tras cu pistolul și ale celor cinci complici ai acestuia, până la concurența sumei de 1 milion de euro, sechestrul asupra a patru autoturisme folosite de inculpați și poprirea conturilor bancare ale 18 inculpați.

Acțiunea civilă a fost disjunsă și va fi soluționată într-un dosar separat.

Parchetul precizează că sentința poate fi atacată cu apel.