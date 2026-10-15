Incident ciudat. Doi bătrâni de peste 90 de ani au căzut în timp ce întindeau rufe și au rămas blocați o noapte întreagă

Incidentul s-a produs în localitatea italiană Pontenure. Cei doi sunt frate și soră. El are vârsta de 96 de ani și ea a împlinit 91 de ani.

Ei au trecut prin clipe dramatice după ce au căzut în podul casei și au rămas blocați acolo întreaga noapte, fără să poată cere ajutor.

Bătrânii au fost găsiți de carabinieri abia a doua zi dimineață, după ce nepoata lor a alertat autoritățile, îngrijorată că nu reușea să ia legătura cu ei.

Victimele au căzut în pod în timp ce încercau să pună rufe la uscat. Bărbatul a căzut primul, iar femeia l-a urmat în momentul în care a încercat să-l ajute. Continuarea pe Mediafax Italia.