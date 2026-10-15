Prima pagină » Social » Incident ciudat. Doi bătrâni de peste 90 de ani au căzut în timp ce întindeau rufe și au rămas blocați o noapte întreagă

Incident ciudat. Doi bătrâni de peste 90 de ani au căzut în timp ce întindeau rufe și au rămas blocați o noapte întreagă

Doi bătrâni de peste 90 de ani au fost personajele unui incident bizar. Ei au căzut în timp ce întindeau rufe și au rămas blocați o noapte întreagă. Au fost salvați de polițiștii alertați de rudele victimelor.
Incident ciudat. Doi bătrâni de peste 90 de ani au căzut în timp ce întindeau rufe și au rămas blocați o noapte întreagă
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
15 oct. 2026, 12:13, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs în localitatea italiană Pontenure. Cei doi sunt frate și soră. El are vârsta de 96 de ani și ea a împlinit 91 de ani.

Ei au trecut prin clipe dramatice după ce au căzut în podul casei și au rămas blocați acolo întreaga noapte, fără să poată cere ajutor.

Bătrânii au fost găsiți de carabinieri abia a doua zi dimineață, după ce nepoata lor a alertat autoritățile, îngrijorată că nu reușea să ia legătura cu ei.

Victimele au căzut în pod în timp ce încercau să pună rufe la uscat. Bărbatul a căzut primul, iar femeia l-a urmat în momentul în care a încercat să-l ajute. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
Gandul
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Marea Neagră, sub asediul dronelor. Cronologia atacurilor care au scufundat cel puțin patru nave în 2026 și au omorât 13 marinari
Libertatea
Un chinez a ajuns la 101 ani și spune că se simte excelent. Ce mănâncă zilnic și ce băuturi consumă, deși nu respectă regulile unei diete sănătoase
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor