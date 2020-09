Inconştienţă. Ulmii de 100 de ani de la Universitate au fost tăiaţi, după ce s-au uscat în urma toaletărilor Primăriei

Ulmii din zona Universitate au fost tăiaţi zilele acestea definitiv, după ce toaletările din ultima vreme au cauzat uscarea acestora, informează Buletin de Bucureşti.

Este vorba de arborii din aliamentul stradal, care se aflau pe bulevardul Regina Elisabeta, în zona Cercului Militar. În doar câţiva ani, toaletările succesive realizate de Primăria Generală au lăsat principalele artere ale Capitalei fără vegetaţie.

“E vorba de ulmii care au scăpat de nişte probleme de sănătate la începutul secolului 20. Practic, aceia erau printre puţinii ulmi din zona respectivă şi arătau şi fabulos şi creau şi o atmosferă nemaipomenită. Au venit, cu această “toaletare” şi nu au ţinut cont de nimic, de felul cum trebuie tăiată această specie. Acum, cei mai mulţi s-au uscat şi au fost tăiaţi de tot. Cei care taie nu înţeleg nici măcar unde este mecanismul de apărare al arborelui, nu înţeleg unde este tesutul de cicatrizare”, spune Diana Culescu, preşedintele Asociaţiei Peisagiştilor din România şi doctor în horticultură, potrivit sursei citate.

"Eu cred că pierdem în jur de 5.000 de arbori pe an. În astea două luni de stare de urgenţă a fost teroare din punct de vedere al tăierilor făcute în Bucureşti. Eu nu am văzut niciun arbore căruia să i se taie peste 50% din coroană şi să supravieţuiască mai mult de cinci ani în Bucureşti, indiferent de speciapeste cinci ani am putea pierde jumătate, dacă nu şi mai mult de jumătate din populaţia de arbori a Bucureştiului", a mai spus Diana Culescu, conform Buletin de Bucureşti.