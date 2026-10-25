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Infotrafic. Ceața scade vizibilitatea pe șoselele din jumătate din România

Ceața scade vizibilitatea pe șoselele din jumătate din România. Avertismentul este lansat duminică dimineața de centrul Infotrafic al Poliției Române.
Infotrafic. Ceața scade vizibilitatea pe șoselele din jumătate din România
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 oct. 2026, 07:21, Social
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Centrul Infotrafic anunță că, duminică dimineața, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.
Totuși, vizibilitatea în trafic este scăzută din cauza ceții sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 și 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura București, A2 București-Constanța și A3 București-Brașov.

De asemenea, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din 29 de județe, respectiv Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava, Iași, dar și în municipiul București.

Sfaturile Infotrafic pentru șoferi

La nivel național se circulă pe un carosabil parțial umed, cu valori de trafic scăzute, mai transmit autoritățile care au o serie de sfaturi pentru șoferi.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.

Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

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