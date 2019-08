Alexandra Măceşanu a fost declarată moartă în dimineaţă zilei de vineri, 26 iulie, la ora 6.20, la puţin timp după ce poliţiştii au intrat pe proprietatea lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii au “transformat percheziţia în cercetare la faţa locului pentru omor”. Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu că anchetatorii “au falsificat prima etapă, prima zi, şi acum nu mai ştiu cum să întoarcă adevărul, cum să explice. Asta este singura explicaţie”, a mai spus Ion Cristoiu.

“E foarte important care este explicaţia şi se conturează ca o ipoteză şi pot să o susţin. După părerea mea, invocarea morţii ei în aşa-zisa cenuşă, pentru că de fapt nu în butoi, de la ora 6 şi 20, incredibil, a fost o complicitate poate a şefilor, poate nu a tuturor din poliţie, pentru a închide brusc dosarul”, a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul Ion Cristoiu consideră că autorităţile nu s-au aşteptat ca dosarul să devină atât de mediatizat şi că implicarea lui Alexandru Cumpănaşu i-a luat prin surprindere.

“Să nu uităm că în cazul Luizei am avut de a face cu nişte oameni simpli care, ori că s-au dus, mai ţineţi minte dosarul, nu i-a ascultat nimeni. Ce nu au luat ei în calcul, şi aşa se întâmplă la toate operaţiunile uneori şi ale serviciilor, nu au luat în calcul pe Cumpănaşu. Pentru că Alexandru Cumpănaşu nu era în fişa postului unchi. Dacă la mine în Găgeşti are loc o întâmplare şi ăla se numeşte Cristoiu, sunt aproape sigur că ştiind ăia de la poliţie, presupunând că, presupunând, poate că nu e neam cu mine, sunt atenţi, da? Dar dacă eu sunt unchiul cuiva din Găgeşti şi ăla se numeşte Ionescu...”, a spus analistul politic.

Despre vizita lui Iohannis la Casa Albă: Ion Cristoiu consideră că preşedintele Klaus Iohannis a fost convocat de către Donald Trump la Washington petru că liderul american are nevoie de succese mediatice.

“ După părerea mea Iohannis a fost convocat de către Donald Trump. Domnul Iohannis a trecut până acum şi în ochii lui Donald Trump drept omul lui Angela Merkel. El a dus până acum o politică cum îi spun eu de crăcănare, adică în timp ce polonezii, ungurii sau italienii mai nou sau mai nou Johnson???? englezii pe Johnson au trecut de partea Americii lui Trump în războiul cu Uniunea Europeană, al nostru era balansat tot timpul, tot timpul a evitat să opteze. Şi poate că din acest punct de vedere marele câştig al lui Klaus Iohannis este că s-a asigurat că americanii nu o să-l lucreze la prezidenţiale şi asta e o iluzie, Donald Trump nu are nicio putere pentru asta.”

Congresul PSD de sâmbătă: Analistul Ion Cristoiu susţine că îşi va da seama dacă Viorca Dăncilă are vreo şansă la aceste alegeri în funcţie de cât de bine va reuşi să mobilizeze sala la Congresul PSd care va avea loc sâmbătă, pe 24 august.

“Voi vedea din atmosfera din sală, sigur atmosfera este aranjată dar repet, şi dumneavoastră v-aş sugera să veniţi pentru că veţi vedea, acolo se vede imediat temperatura sălii. Nu reuşeşte să te tragă pe sfoară, adică dacă eşti cât de cât observator atent, nu o văd, sunt tare curios cum va reuşi ea, oricum pe Klaus Iohannis am văzut că nu a reuşit să mobilizeze nimic, dar repet un asemenea congres este un din ăsta de ”hai la luptă!”, a declarat acesta.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă emisiune Gândurile lui Cristoiu, alături de mine jurnalistul şi analistul politic Ion Cristoiu. Bine aţi venit.

Ion Cristoiu: Bine v-am găsit. Bine aţi revenit dumneavoastră că am mai făcut o emisiune.

Monica Mihai: Bine v-am găsit eu atunci, din nou. Săptămâna aceasta vom discuta mai multe subiecte importante, în prim planul presei şi a tuturor este şi acum cazul de la Caracal care nici acum nu s-a lămurit la aproape o lună de la declanşarea anchetei, avem întâlnirea importantă de la Washington dintre preşedintele Klaus Iohannis şi Donald Trump, trebuie să dezbatem ce s-a întâmplat acolo şi ce-a obţinut România în urma acestei vizite. Ieri a avut loc o şedinţă a PSD-ALDE şi urmează să aibă loc congresul PSD, congres la care Viorica Dăncilă va fi recunoscută drept candidatul PSD la alegerile prezidenţiale şi trebuie să discutăm şi despre prezidenţiabilii pe care îi avem până în acest moment, cine şi-a anunţat candidatura, care ce şanse au, avem editorialul săptămânii şi top cinci politicienii săptămânii în rubrica săptămânală. Domnule Cristoiu haideţi să începem cu subiectul cel mai important care şi acum se află în atenţia presei întregi din România, cazul de la Caracal. Alexandra şi Luiza, cele două fete care au dispărut, Alexandra de mai bine de o lună şi Luiza de acum patru luni încă nici în acest moment nu se ştie exact ce s-a întâmplat cel puţin cu Luiza, vedem anchete şi desfăşurări de forţe în Caracal, acolo unde este locuinţa lui Gheorghe Dincă. La DIICOT, astăzi au avut loc audieri, mai exact soţia şi cei trei copii ai lui Gheorghe Dincă au fost chemaţi în faţa procurorilor pentru a da explicaţii şi pentru a încerca să facă lumină în acest caz. Ce mai este nespus, apar noutăţi şi apar diferite informaţii săptămânal sau chiar zilnic am putea spune.

Ion Cristoiu: Nu cred că în cazul Luizei nu ştim ce s-a întâmplat. Mai nou putem spune că nu ştim ce s-a întâmplat nici în cazul Alexandrei deoarece INML-ul, devenit brusc prudent, amintindu-şi că cei care falsifică probe pot să facă puşcărie, a dat înapoi, a revenit şi a ţinut să precizeze că în cazul Alexandrei nu a fost vorba de un raport final, a fost vorba de un raport preliminar, prin urmare şi-au lăsat o marjă de siguranţă ca în cazul în care s-ar descoperi că ei au falsificat proba în cazul Alexandrei sau au lucrat cu neglijenţă, pot da înapoi spunând de fapt nu era raport final ci era...

Monica Mihai: Asta ce înseamnă? Că ne-am putea trezi de pe o zi pe alta cu un alt raport care să infirme faptul că era vorba de Alexandra Măceşanu, cea ale cărei rămăşiţe s-au găsit în acel butoi?

Ion Cristoiu: Acest serial pe care îl scriu autorităţile, nu noi, în opinia publică, un serial care bănuiesc că dacă ar fi fost serial american după primul episod ar fi dat faliment pentru că tot ceea ce fac autorităţile este incredibil. Scenariştii, scenarist, cum spun americanii, cei care scriu şi produc serial, nu au găsit încă sfârşitul. De asta şi amână. Lucrul cel mai şocant, stupefiant şi care duce la o erodare a încrederii în statul de drept, în DIICOT, în instituţiile care anchetează, acest teatru pe care îl joacă DIICOT, făcându-se că lucrează în fiecare zi.

Monica Mihai: Se vede. La Caracal există echipe care sapă, care scanează toată zona perimetrului casei lui Gheorghe Dincă, adică există o muncă de teren pe care dumneavoastră spuneţi că ei o fac mai mult pentru spectacol.

Ion Cristoiu: Ei fac o muncă de teren, dacă aţi observat dumneavoastră, ei se duc, închid poarta, mă rog, jurnaliştii, am înţeles, câţi mai sunt în continuare pe acolo şi cred că ori petrec, ori dorm, ori beau. Petrec sau dorm sau se fac că lucrează, este limpede pentru că nu trebuie să fii procuror DIICOT, nici jurist, nici specialist ca să îţi dai seama că de fapt de aproape o lună anchetatorii, în speţă DIICOT, nu ies din ogradă. E ceva unic în lume, chiar ce s-a întâmplat astăzi cu chemarea familiei nu se iese din această pistă a monstrului singuratic. Şi în consecinţă, stupefacţie provocată de contrastul dintre ce urmăresc ei, din punct de vedere din ce se vede, deocamdată din ceea ce se vede până acum ei urmăresc să caute dovezi, probe că un... suspectul Gheorghe Dincă a ucis două fete şi mă rog...

Monica Mihai: Există suspiciunea şi a unei a treia pe baza unor dovezi găsite recent în maşina lui Gheorghe Dincă de anchetatori, o poşetă albastră care n-a fost recunoscută de părinţi.

Ion Cristoiu: Eu voi refuza pe parcursul acestei emisiuni să iau în discuţie neghiobiile din presă. Presa este intoxicată, este unul din marile momente de ruşine ale presei româneşti care în loc să se ţină de lucruri exacte , de lucrurile care sunt...

Monica Mihai: Care ar fi lucrurile exacte în acest caz?

Ion Cristoiu: Lucrurile exacte ţin de să lase intoxicaţia, este o mare lenevie, pe de o parte, cum am mai spus, eu dacă aş fi mai tânăr, aş scrie o carte, care ar depăşi în umor pe Gogol, nu pe Caragiale pentru că Caragiale are mai puţin umor decât Gogol, prin neghiobiile pe care le publică presa ca fiind din surse, nu-mi dau seama, cred că pe de-o parte unele sunt manipulări intenţionate din parte unor forţe, nu ştiu, poate chiar şi a anchetatorilor, din surse, pentru că noi până acum nu avem nicio poziţie publică pentru că împotriva acestor scurgeri din dosar, deci aţi observat că majoritatea informaţiilor, năzbâtiilor...

Monica Mihai: Ai ieşit pe surse.

Ion Cristoiu: Nu. Sunt invocate surse din anchetele judiciare.

Ion Cristoiu: Iar pe de altă parte sunt aproape sigur că jumătate din fătucile şi guguştiucii stau prin redacţie şi scot din burta. Presa americană care este o presă de investigaţii ar fi procedat în felul următor şi eu aş fi procedat dacă aş fi avut o redacţie minimă la dispoziţie. Anume se pun deoparte punctele de vedere ale autorităţii de investigaţie, uneori e lăsată să-şi meargă cursul, şi să facă anchetă pe cont propriu. Pot să vă dau dacă vreţi câteva din lucrurile care presa ar fi trebuit să le desluşească pe cont propriu şi se fac anchete pe cont propriu, se scriu chiar cărţi în America, marii jurnalişti scriu chiar cărţi pe tema asta...

Monica Mihai: Despre aceste anchete.

Ion Cristoiu: Nu. Fac anchete pe cont propriu şi acele anchete, uneori dau peste cap ancheta autorităţilor şi o să vă dau câteva exemple. Deci se pleacă de la lucruri precise nu fantezii şi se încearcă a se desluşii enigma acelor lucruri. Una dintre marile enigme ale acestui caz şi care nu a făcut obiectul unei investigaţii serioase din partea presei.

Monica Mihai: Care ar fi?

Ion Cristoiu: Este cel în legătură cu declararea Alexandrei Măceşanu ca fiind moartă la 6.20, la 20 de minute după ce au după ce au intrat.

Monica Mihai: Ce este din punctul dumneavoastră de vedere în neregulă cu această declarare a morţii sale în dimineaţa de vineri?

Ion Cristoiu: Păi este în neregulă pentru că ea intră în contradicţie tot cu documentele oficiale despre ce s-a întâmplat înainte de a se intra. O să vedem că şi acolo, la mandatul de percheziţie, este ceva dubios. Deci, din punct de vedere oficial, repet oficial, al documentelor, sub conducerea procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul Caracal, ajutat de Liviu Vasilescu de la Craiova, întâmplător menţionez pentru că acolo nu a fost un singur procuror, şi de unul dintre procurorii de la Parchetul Slatina, în prezenţa comandantului Poliţiei de la Caracal, a comandantului interimar de la Slatina, de la judeţ, se decide să se intre la ora 6. Înainte de a se intra, este clar că s-a studiat cazierul lui Dincă şi cazierul lui Dincă era curat, deci este greu de imaginat că în momentul în care ei au intrat din punct de vedere oficial, ei aveau teoretic vreo suspiciune. Ei nu intrau într-o locaţie ISIS, într-o locaţie de terorişti, într-o locaţie mafiotă. Intrau în casa unui cetăţean, onorabil până atunci, nu era niciun semn...

Monica Mihai: Credeţi că nu existau la nivel local informaţii despre acest Gheorghe Dincă pentru că la început, chiar când s-a mediatizat acest caz, se vorbea despre faptul că se cunoştea despre el faptul că lua sau făcea transport ilegal de persoane. Adică se ştia că nu avea...

Ion Cristoiu: Nu, asta era o intoxicare din presă, nu se cunoştea nimic deoarece decizia de a se intra la ora 6 a fost luată după ce la ora 2 şi 10 minute o patrulă a poliţiei din Caracal, potrivit documentelor, a verificat casa lui Dincă. Cum a verificat-o nu pot să-mi dau seama şi s-a întors şi şefuleţii ăia care erau acolo, care comandau într-un fel găsirea Alexandrei au fost informaţi de către acei poliţişti despre care nu ştiu nimic până acum, nici măcar din raportul corpului de control citez din raportul dezvăluit de Alexandru Cumpănaşu aproape cu ghilimele, au tras concluzia că în casa lui Gheorghe Dincă nu e în desfăşurare nicio infracţiune flagrantă. Adică...

Monica Mihai: Cum îşi puteau da seama de asta?

Ion Cristoiu: Nu ştiu. Că ei poate erau drogaţi, că erau complici, că erau... nici nu s-au dus este una. Deocamdată nimeni nu a investigat pe acei poliţişti pentru că ei întorcându-se, spunând acest lucru avem a doua ciudăţenie. Ei pot să fie bezmetici, poate că erau dintr-un orăşel şi poate că nu erau treji la ora aia, dar acolo, cei care i-au trimis erau numai şefi unul şi unul, adică aţi văzut era de la...

Monica Mihai: De la Slatina, de la Caracal...

Ion Cristoiu: De la DIICOT, şi cu toate acestea nimeni, cel puţin din documentele de până acum, nimeni din ăia nu a spus băi voi sunteţi oameni normali, duceţi-vă bă înapoi, cum nu e nicio infracţiune, unde aţi fost, v-aţi plimbat pe lângă casă? Ce e aia infracţiune în desfăşurare, adică ce se aude ţipete, trânteli?

Monica Mihai: Becuri aprinse.

Ion Cristoiu: Dar de ce becuri, adică şi dacă nu vezi lumină... Şi atunci ei au decis să se intre la ora 6 pe baza...

Monica Mihai: Declaraţiilor...

Ion Cristoiu: Dar aici avem un moment de suspiciune cum Dumnezeu nişte oameni, cei cărora li s-a spus, nu erau sergenţi de stradă ci, repet, era procurorul Ovidiu Popescu de la Caracal, de la parchet, un procuror premiat pe vremuri de Codruţa Kovesi în calitate de procuror al Parchetului General, era şeful interimar de la judeţ, staţi să ne lămurim, comisarul ăla, Alexe, da, era Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova, se presupune...

Monica Mihai: Adică existau oameni care aveau experienţă să gestioneze şi să înţeleagă astfel de cazuri.

Ion Cristoiu: Asta înseamnă că nici ei, ca şi poliţişti ăştia, n-au crezut o clipă că fata aia e în pericol. Asta contrazice ce spuneţi dumneavoastră , sigur că polemizaţi ca să fiu mai interesant decât de obicei provocându-mă. Varianta că ei, când au intrat, erau convinşi că e un monstru, deci ei au intrat, repet, sunt aproape sigur că au intrat presupunând că vor găsi fata vie şi că de fapt a fost o greşeală. Date şi de discuţiile de la 112 şi cu poliţistul Pistol. Bun, ei intră, da? în momentul în care ei intră, elementul fundamental al acestei percheziţii este căutarea unei fete răpite, clar, da? Nu găsesc cadavrul, era o posibilitate, găseai cadavrul, era şi tatăl Alexandrei, îl recunoştea, o declara moartă şi era crimă. Nu, tatălui Alexandrei i se aduc, aduc, nu i se arată, nişte bijuterii ale fetei care erau uşor afumate şi îi spune sunt bijuteriile Alexandrei? Da, a zis el, recunoscându-le, da? Şi la 6 şi 20 se decide transformarea percheziţiei în cercetare la faţa locului pentru omor, la 6 şi 20 fata era moartă. Ei vor susţine mai târziu că au găsit un butoi şi că în butoiul ăla erau nişte, jos de fapt, nişte cenuşă, au găsit nişte oase şi a zis... Păi cum să tragi concluzia când tu ai intrat acolo la un om normal. Deci tot ce s-a întâmplat până acum arată că Dincă... repet, nu intrau la ISIS, deci undeva unde te aştepţi...

Monica Mihai: A fost o eroare din partea lor faptul că au declarat-o moartă sau că au început cercetările?

Ion Cristoiu: În primul rând că a fost o crimă. Nu ai voie să o declari moartă şi să schimbi obiectul cercetării. Deci din acel moment ei nu au mai căutat-o pe fată, nici măcar în curte, nici măcar în grădină, nici măcar la vecini. Ei au spus, gata, e moartă fără să aibă cadavrul şi e moartă, a fost incinerată, au prezentat presei, iar o chestiune suspicioasă şi o să vedeţi ce s-a urmărit. Alea, oasele alea şi la ora 1 şi 5 minute 26 vineri, purtătorul de cuvânt al IGPR a intervenit la Antena 3 şi a declarat s-au găsit la faţa locului fragmente osoase care după părerea mea de legist sunt umane şi sunt ale celor două fete. Vă imaginaţi enormitatea, cum să spui la trei patru ore...

Monica Mihai: Fără să ai o dovadă...

Ion Cristoiu: Nu dar nu era nicio dovadă, erau nişte oase, da. Şi în acel moment toată lumea prezintă condoleanţe. Răzvan Dumitrescu, sigur la sugestia mea, a întrebat-o pe una... ştiţi că una dintre cei care au prezentat condoleanţe a fost doamna Dăncilă, şi a întrebat-o într-un interviu de unde a aflat. Şi doamna Dăncilă a zis că i-a zis fostul ministru de Interne, că a sunat-o. pe domnul Moga nu l-a întrebat nimeni, domnule Moga de unde ştiţi? De ce trebuie? Fac un salt pentru că e foarte important. În 23 decembrie 1989 seara la televiziune Ion Iliescu se duce şi spune că ăia care trag şi astea sunt teroriştii lui Ceauşescu. A fost o afirmaţie oficială care a adâncit, acum ştim potrivit anchetei, diversiunea cu teroriştii. L-am întrebat pe domnul Dan Voinea când ancheta dosarul revoluţiei dacă l-a întrebat vreodată pe Ion Iliescu cine i-a zis. E simplu, adică el când s-a dus acolo bănuiesc că i-a zis cineva că sunt terorişti, da? Şi atunci era simplu, Iliescu mi-a zis x, y, ne duceam la x, y aşa...

Monica Mihai: Şi punem această întrebare.

Ion Cristoiu: Aşa şi ajungeam la sursa diversiunii, da, sigur, mi-a explicat domnul Dan Voinea că domnul Iliescu a refuzat să răspundă. Aici, în cazul de faţă, dacă aveam o presă serioasă, o fugăream pe doamna Dăncilă până ne spunea... la ce oră? Când a sunat? A spus că primul lucru a aflat, primul lucru aflat despre caz este că fata e moartă. Trebuia mers la domnul Moga, domnule, dumneavoastră de unde ştiţi? Aţi fost acolo la Caracal, cine v-a zis? Păi mi-a zis xulescu.

Anchetatorii s-au grăbit să închidă dosarul de la Caracal şi au declarat-o pe Alexandra moartă, nu s-au aşteptat la intervenţia lui Cumpănaşu.

Monica Mihai: Şi aşa aflam de unde a pornit această... O scurtă concluzie pentru acest subiect.

Ion Cristoiu: E foarte important care este explicaţia şi se conturează ca o ipoteză şi pot să o susţin. După părerea mea, invocarea morţii ei în aşa-zisa cenuşă, pentru că de fapt nu în butoi, de la ora 6 şi 20, incredibil, a fost o complicitate poate a şefilor, poate nu a tuturor din poliţie, pentru a închide brusc dosarul. Să nu uităm că în cazul Luizei am avut de a face cu nişte oameni simpli care, ori că s-au dus, mai ţineţi minte dosarul, nu i-a ascultat nimeni. Ce nu au luat ei în calcul, şi aşa se întâmplă la toate operaţiunile uneori şi ale serviciilor, nu au luat în calcul pe Cumpănaşu. Pentru că Alexandru Cumpănaşu nu era în fişa postului unchi. Dacă la mine în Găgeşti are loc o întâmplare şi ăla se numeşte Cristoiu, sunt aproape sigur că ştiind ăia de la poliţie, presupunând că, presupunând, poate că nu e neam cu mine, sunt atenţi, da? Dar dacă eu sunt unchiul cuiva din Găgeşti şi ăla se numeşte Ionescu...

Monica Mihai: Nu face nimeni legătura.

Ion Cristoiu: Nu, dumneavoastră chiar credeţi că se ocupă cineva de cazul ăla? Dumneavoastră chiar credeţi că dacă nu era Cumpănaşu, care nu a fost luat în calcul, dosarul nu se închidea la 6:20? Adică amărâţii ăia de părinţi, oameni simpli, unde se duceau domnişoară? Cum rezolvau ei cazul? Se duceau la cine, la Poliţia din Caracal, stătea de vorbă cineva cu ei? Veneau la televiziune? Nu! Ghinionul acestei anchete şi acum ca să tragem o concluzie a fost faptul că ei au vrut să închidă repede şi închis pe ars, gata sunt arse, neştiind că se va implica Cumpănaşu. Asta a făcut ca ei să mintă de la început, ei dacă la 6:20 ştiau de Cumpănaşu erau prudenţi. Ei până la ivirea lui Cumpănaşu mai pe după amiază, mai pe seară, şi după ce şi-au dat seama că au de a face cu cineva cu care se vor bate, ei au minţit într-una. Ei au falsificat prima etapă, prima zi, şi acum nu mai ştiu cum să întoarcă adevărul, cum să explice. Asta este singura explicaţie. Repet, Alexandru Cumpănaşu nu era cunoscut ca fiind unchiul ei şi atunci ei un moment nu s-au gândit, nefiind nici numele ei, că o să vină unul Cumpănaşu, aoleu ce o să ne facă! Lasă îi prezentăm lui ăla bijuteriile, întâmplător i le-a prezentat tatălui, uite bijuteriile, a murit, a murit şi Luiza, da. A murit, gata, îmi pare rău luaţi cenuşa. Ce făceau ei, nimic! Şi atunci tot ce se întâmplă acum este o încercare de a potrivi ancheta cu primele zile.

Monica Mihai: Domnul Cristoiu cu siguranţă vor mai apărea în următoarele luni informaţii, vom mai discuta în ediţiile viitoare care sunt noutăţile, trecem la un subiect de importanţă diplomatică şi de politică externă mare pentru România, vizita lui Klaus Iohannis în Statele Unite. Acesta a fost primit de către preşedintele SUA, Donald Trump, la Washington, pe data de 20 august, o vizită oficială care a fost anunţată atât de Casa Albă, cât şi de Administraţia Prezidenţială din România. O vizită în urma căreia am rămas cu ce?

Ion Cristoiu: Deci în primul rând permiteţi-mi să vă contrazic nu este deloc o vizită mare şi aşa importantă. România are prin documente oficiale un parteneriat strategic cu America, este membră NATO, membră a Uniunii Europene, dacă eram în anul 1990 sau dacă eram pe vremea lui Gheorghiu Dej, puteam considera, adică gestul preşedintelui american de a invita, pentru că a fost o invitare, nu a fost o solicitare a lui Klaus Iohannis, era într-adevăr un moment. Într-un parteneriat, într-o alianţă cum suntem noi nici nu ar trebui să fie vizite.

Iohannis a fost convocat la Washington de Donald Trump

Monica Mihai: Nu este totuşi important având în vedere că Klaus Iohannis a fost primit pentru a doua oară în mandatul său la Washington şi mai mult decât atât a fost...

Ion Cristoiu: Nu şi n-a fost primit, a fost convocat. Am confruntat cele două momente 2017 şi 2019. În 2017 domnul Klaus Iohannis a fost în America cum se aranjează babuinilor de la noi, nişte şmecheri îţi aranjează o vizită în SUA, lobby-şti, ei şi acolo s-au tot întâlnit şi ei au aranjat şi o primire a lui Klaus Iohannis. Uite vă spun eu că nu ştiţi cum e, vin nişte şmecheri şi spun domnule preşedinte îl cunosc eu pe ăla care o cunoaşte pe aia, care o cunoaşte pe fiica lui ăla, care o cunoaşte pe secretara lu ăla, ştiţi e de acord să vă primească o oră şi ce facem o oră, nu ştiu. Ca să fac o paranteză ca să vă lungesc emisiunea, există un film satiric, cred că e franţuzesc ”Quai d’Orsay” ca să-l înţelegeţi pe preşedintele american când îi vin asemenea solicitări nişte lobby-işti tot voiau la ministrul de externe să-l vâre pe ministrul de externe slovac. Şi ăla spunea mereu domnule nu mă interesează slovacul, nu mă interesează, domnule vă rog frumos. Şi ce fac, domnule îl primeşti, stai de vorbă, faci o poză. Şi ce discut cu el, că nu mă interesează Slovacia, staţi o jumătate de oră, nu ştiu discutaţi despre femei, despre iepuri şi l-a primit. Deci în cazul primei vizite aşa a fost, a venit unul şi a spus domnul Trump e aici preşedintele României, hai să aranjăm, bine l-a primit. De data aceasta a fost o invitaţie de vizită, de data aceasta Klaus Iohannis nu a mai fost nici cu doamna, nici cu alai şi nici nu s-a mai întâlnit cu altcineva, deci s-a dus numai pentru asta. După părerea mea el a fost convocat de către Donald Trump, pentru că Donald Trump are foarte mari probleme în America şi are nevoie de aceste succese mediatice.

Monica Mihai: De aceea a şi fost acea conferinţă de presă, înţeleg că declaraţia comună a celor doi nu era planificată şi nu era pe agendă, înţeleg că a avut loc în mod spontan.

Ion Cristoiu: Atunci în 2017.

Monica Mihai: Nici acum înţeleg că nu era trecut oficial pe agendă.

Ion Cristoiu: În 2017 nu a fost o conferinţă de presă comună provocată de vizita istorică, eu o să propun să scoatem cuvântul ”istoric” din dicţionar, că îmi vine rău când aud, totul este istoric, ci preşedintele Donald Trump era vânat de presă, începuse ancheta cu Rusia gay??? şi a folosit acest prilej ca să iasă să vorbească cu presa. De fapt cu excepţia unor papagali de la noi care au pus întrebări aranjate, una sau două, presa americană nu l-a întrebat de România. În cazul de faţă noi avem următoarele momente oficiale: o conferinţă de presă comună înainte de intrarea la discuţie, unde au fost numai ai noştri şi au pus numai întrebări de ridicat mingea la plasă. Le-a zis Dobrovolski fătucilor de acolo din grup tu întrebi aia, tu întrebi aia, pentru că a doua oară numai pupi America sau nu mai pupi nicio vizită în străinătate, aşa făceau toţi consilierii de presă, a scris pe Casa Albă şi spunea cam ce va rezolva domnul Iohannis şi după asta şi aici vine marea tristeţe românească, preşedintele Trump s-a dus în sfârşit la o conferinţă de presă, cu presa americană, unde ăia l-au întrebat numai despre problemele Americii.

Monica Mihai: A fost şi o întrebare despre România.

Ion Cristoiu: Nu pot să identific care a fost reporterul ăla pentru că Donald Trump a zis în sfârşit avem şi o întrebare despre România, nu ştiu o fi fost un ziarist de origine română în sensul acesta a fost. Dar repet această întâlnire a fost în favoarea lui Donald Trump.

Monica Mihai: Şi a lui Klaus Iohannis am putea spune dacă e să citim presa din România în momentul de faţă.

Ion Cristoiu: Eu nu citesc presa din România, mai ales cea care îl cântă pe Klaus Iohannis, în ce sens a fost foarte importantă pentru Klaus Iohannis?

Monica Mihai: În sensul că ceea ce apare acum, în momentul de faţă, Klaus Iohannis este candidat la prezidenţiale.

Ion Cristoiu: Domnişoară am fost în Biroul Oval cu unul numit Adrian Năstase cu Bush, am fost şi eu pe acolo şi domnul Bush i-a zis aşa si domnul Năstase candidează şi eu candidez şi amândoi o să câştigăm alegerile, a câştigat pe dracu! Nu are nicio valoare în România.

Monica Mihai: Este un plus de imagine pentru el faptul că Donald Trump l-a lăudat şi a spus că face o treabă extraordinară.

Ion Cristoiu: Nu şi vă spun dintr-un singur motiv, Donald Trump este un idol al presei pro-PSD aia care se iluziona că Trump o să ajute la lupta cu sistemul paralel cu securiştii, mai ţineţi minte, nu a ajutat nimic că tot Klemm a rămas ambasador şi aici o să cadă Trump, nu o să mai candideze şi tot pe Klemm o să-l avem aici care e considerat democrat. Deci el este idolul, culmea, a electoratului PSD, electoratul de dreapta mai ales cel USR-ist şi presa de dreapta mai ales cea USR-istă fiind pro-europeană nu are simpatie pentru că politica lui de emigraţie, de conservatar, e în contrast cu valorile presei europene şi ale presei americane. Deci din punctul acesta de vedere la electoratul de dreapta, USR-iştii, nu au câştigat nimic, a câştigat probabil la PSD-işti pentru că eu urmăresc, Trump este în presa europeană, în presa americană şi sigur şi în presa românească, o presă care se află cu ochii pe presa americană, un şturlubatic, aproape un iresponsabil.

Prin vizita la Washington Iohannis s-a poziţionat de partea SUA în războiul cu UE.

Monica Mihai: Poate Iohannis din punctul dumneavoastră de vedere nu a câştigat capital politic în schimb vă întreb altceva...

Ion Cristoiu: A câştigat ceva. Domnul Iohannis a trecut până acum şi în ochii lui Donald Trump drept omul lui Angela Merkel. El a dus până acum o politică cum îi spun eu de crăcănare, adică în timp ce polonezii, ungurii sau italienii mai nou sau mai nou Johnson???? englezii pe Johnson au trecut de partea Americii lui Trump în războiul cu Uniunea Europeană, al nostru era balansat tot timpul, tot timpul a evitat să opteze. Şi poate că din acest punct de vedere marele câştig al lui Klaus Iohannis este că s-a asigurat că americanii nu o să-l lucreze la prezidenţiale şi asta e o iluzie, Donald Trump nu are nicio putere pentru asta.

Monica Mihai: S-a semnat un memorandum Klemm împreună cu ambasadorul României, Maior, au semnat un memorandum privind 5G. Este de fapt această întâlnire şi acest act semnat între România şi Statele Unite un semnal că vom fi parteneri strategici pe partea asta de tehnologie sau cum vedeţi semnarea acestui memorandum?

Ion Cristoiu: În primul rând că doamna Viorica Dăncilă a dovedit că ştie să fie şmecheră pentru că a lăsat să se înţeleagă că ea nu ştie despre acest memorandum, că el a fost ???? Partener strategic ce, ne dau ei 5G? Deci există la ora actuală pe plan mondial se va introduce tehnologia 5G, chinezii sunt la ora actuală adică au cea mai bună tehnologie. În curând în România se vor pune în discuţie frecvenţele de 5G la diferitele companii de telefonie mobilă. Prin acest memorandum se va face în aşa fel încât firmele de telefonie, companiile nu vor putea lua echipament chinezesc Huawei pentru 5G.

Monica Mihai: Ceea ce este în favoarea Statelor Unite care are nevoie economic.

Ion Cristoiu: Da, Statele Unite duc un război economic cu China dezastruos, toată lumea spune, pentru că foarte multe produse din China în America asigurau consumul în America, adică asigurau consumul şi asigurau prin asta Produsul Intern Brut, or el nu a rezolvat cu nimic asta. Doi se iluzionează şi Donald Trump că într-o lume presupusă de americani de comerţul liber ai putea să opreşti pe cineva care e mai bun tehnologic. Să fie ei mai buni şi atunci ne-au vârât pe noi într-un război pe care nu-l înţeleg, adică noi ce câştigăm din afacerea asta şi mult mai important a pierdut foarte mult la poporul român, marea majoritate a românilor sunt convinşi şi au dreptate că trebuie să facem comerţ şi cu chinezii. Or în momentul în care domnul Klaus Iohannis s-a dus şi ne-a legat la carul american în sensul că şi-a asumat ceva în numele poporului român, dar uitaţi-vă la toate ţările din jur şi Serbia şi Bulgaria şi Italia folosesc investiţiile chineze. Domnul Trump ne-a spus şi domnul şapcă domnul preşedinte al nostru s-a executat şi noi nu vom mai face nici centrală nucleară cu chinezii, nu vom mai face nici Huawei, dar garantez, pariez cu dumneavoastră că americanii vor fi primii care vor face comerţ cu ei şi noi între timp rămânem ca proştii. Vă dau un singur exemplu: prin această întâlnire unde America, Donald Trump a obţinut totul şi noi nu am dat nimic, mă rog şi ne-a dat o şapcă, de fapt nu ne-a dat-o nouă i-a dat-o lui Klaus Iohannis destul de ieftină putea să găsească şi el o şapcă mai bună, în schimbul acestei negustorii, un alt război pe care ni l-a impus este cel cu Rusia, în legătură cu conducta de gaze. Numai că el după ce l-a obligat pe Klaus Iohannis, i-a obligat pe români prin Klaus Iohannis să latre la...

Monica Mihai: Aţi văzut că a declarat că-i vrea pe ruşi înapoi ????

Ion Cristoiu: Se întâlneşte cu Iohannis, îi vâră pe gât, le vâră românilor ostilitatea, un nou angajament în bătălia cu Rusia şi el se duce imediat la conferinţă de presă şi face cu ochiul Moscovei. E posibil aşa ceva? E posibil să fii atât de neghiob iertaţi-mă ca politician român şi la conferinţa de presă s-a dus şi a spus o enormitate şi anume că ruşii să vină în G8, ei au fost scoşi după invadarea Crimeii. Că v-am dat un exemplu încă o dată, asta am învăţat din istorie cine vrea poate să mă creadă sau nu, marile puteri când sunt aliate cu tine încearcă pe drept cuvânt să-şi impună interesele, oricând ei te trag pe sfoară.

Monica Mihai: Rămâne să vedem ce se va întâmpla în acest caz şi dacă va fi afectată România pe plan economic, haideţi să trecem la un subiect important subiectul Partidului Social Democrat care a avut ieri o întâlnire de coaliţie Viorica Dăncilă de data asta s-a prezentat la şedinţă unde a discutat mai bine de două ore la Vila Lac împreună cu Călin Popescu Tăriceanu despre ceea ce ar urma să facă, a fost toată lumea curioasă să vadă dacă se va destrăma coaliţia având în vedere că partidul ALDE a dorit să-şi impună candidatul şi Călin Popescu Tăriceanu să fie candidatul sprijinit şi de PSD. Sâmbătă va avea loc Congresul PSD unde Viorica Dăncilă va fi confirmată din nou am putea spune, oficial de această dată ca şi candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de preşedinte.

Ion Cristoiu: Sâmbătă nu are loc confirmarea, are loc lansarea.

Monica Mihai: Aţi fost invitat la acest congres.

Ion Cristoiu: Da, o să mă duc pentru că sunt curios de atmosferă, o să sacrific o zi din viaţa mea să mă duc pentru că va fi ceea ce a fost Consiliul Naţional al PNL pentru Iohannis. Adică după ce eşti desemnat candidat urmează debutul campaniei electorale care de regulă în România post-decembristă, nu ştiu ce va face Dan Barna care deocamdată ei nu au avut, poate ei fiind mai originali nu o să facă, la noi perioada post-decembristă după ce te desemnează candidat are loc o manifestare, congres prin care ăia se urcă pe scenă şi spun fii bărbată Viorica Dăncilă tu ne vei reprezenta la Cotroceni şi ea va face un discurs. Eu mă duc din două motive: vreau să văd cât de tare înjură pe Klaus Iohannis şi sunt aproape sigur că nu va înjura, va fi unul din contracandidaţii care va propune ca în această campanie ca ei candidaţii să se pupe.

Monica Mihai: Dar se ştiu la toate alegerile candidaţii sunt destul de agresivi unii cu ceilalţi, ne aducem aminte de Victor Ponta şi Klaus Iohannis cât de incisivi au fost în campania electorală. Ce s-a schimbat de doamna Dăncilă a devenit atât de blândă din punct de vedere politic şi al declaraţiilor?

Ion Cristoiu: Cred că sunt două motive, unul din ele este că a fost sfătuită de consilieri că ea va intra în turul al doilea, nu ştiu şi dacă îl bate pe Klaus Iohannis cu teza noi nu facem nicio disensiune, noi nu dezbinăm poporul român, noi întoarcem şi celălalt obraz, care este o prostie, pentru că dacă nu ataci contracandidatul mai ales când eşti de la PSD, nu ai nicio şansă.

PSD fără Liviu Dragnea nu mai are identitate.

Monica Mihai: Dar e interesant că această atitudine a dumneaei a venit după ce domnul Liviu Dragnea a fost închis şi şi-a schimbat PSD direcţia am putea spune.

Ion Cristoiu: Din acest punct de vedere o să spun ceva care ar putea să surprindă sigur PSD-ul de sub Liviu Dragnea a făcut foarte mari greşeli. Însă încep să mă întreb şi nu numai eu am înţeles şi mulţi lideri PSD până la urmă aş fi preferat partidul viu al lui Dragnea, era viu, avea identitate, era cu greşeli dar era viu.

Monica Mihai: Partidul resemnat al doamnei Dăncilă?

Ion Cristoiu: Nu din păcate partidul mort. Deci doamna Dăncilă împinge împreună cu echipa ei PSD-ul către pierderea identităţii. Dacă aţi observat tot ce face ea în ultimul timp este transformarea PSD-ului în USR. Dacă ea crede că electoratul PSD va vota un PSD care e un USR-ist se înşală şi e foarte important cu toate greşelile, cu tot ce vreţi, chiar cu abaterile de politică externă Partidul Social Democrat avea identitate, adică ştiam că în chestiunea off-shore avea un punct de vedere, că în chestiunea roşiilor avea un punct de vedere care era al acestui partid care sigur intra în confruntare cu PNL, cu USR.

Monica Mihai: Acum nu se mai diferenţiază.

Ion Cristoiu: Da, foarte important. Acum doamna Dăncilă a zis aşa noi trebuie să nu ne mai diferenţiem cu nimic şi în consecinţă dacă aţi observat de pe 26 mai noi avem o succesiune de măsuri #rezist. E foarte interesant dar mă duc să votez #rezist nu pe ea.

Monica Mihai: De ce nu a ieşit ALDE de la guvernare deşi în ultimele săptămâni s-a vehiculat această informaţie în presă şi vă mai întreb ceva aţi văzut dialogul aprins dintre doamna premier Viorica Dăncilă şi liderul Pro-România, Victor Ponta? Adică dacă ar fi să-l ascultăm pe domnul Victor Ponta au existat discuţii de culise între el şi doamna Dăncilă prin care îi cerea domnului Ponta ca să vină la guvernare împreună cu echipa dânsului de la Pro-România în schimbul ieşirii de la guvernare a celor de la ALDE.

Ion Cristoiu: Să le luăm la rând: deci în primul rând că domnul Victor Ponta a făcut câteva mari greşeli, chiar strategice în această perioadă, tocmai dezvăluirea acestor discuţii este o mare lovitură pentru imaginea Pro-România. În felul acesta în locul unui partid care se presupunea că este o dizidenţă din PSD...

Victor Ponta a dezvăluit că era gata să intre la guvernare cu PSD.

Monica Mihai: Că este un alt fel de PSD.

Ion Cristoiu: Un PSD dar altfel domnul Victor Ponta ne-a lăsat impresia prin propriile dezvăluiri că era gata să intre la guvernare cu PSD-ul acesta. Dacă ar fi avut un pic de răbdare, domnul Victor Ponta trebuia să meargă acum prin ţară să nu se amestece în ciorba asta cu guvernarea şi să aştepte la anul pentru că la anul Partidul Social Democrat e clar că va intra în iarna aia din urzeala tronurilor, e clar că va intra în opoziţie, e clar că va intra în opoziţie pe vreo 20 de ani şi am serioase îndoieli că va fi un partid mai mare de 5%. Şi atunci probabil că va fi de aşteptat ca partidul dacă nu se reformează ceea ce nu cred, o parte din liderii moderni să treacă de partea Pro-România. Din acest punct de vedere dacă Partidul Social Democrat rămâne la guvernare, care e şi intenţia dreptei până în decembrie 2020, după părerea mea eu cred că partidul ar trebui dizolvat un an sau suspendat şi toţi liderii lui să fie reînscrişi după anumite criterii, numai aşa acest partid se va schimba, şi atunci domnul Victor Ponta a ratat. Dincoace la domnul Tăriceanu a jucat la cacealma a vrut să şantajeze PSD-ul forţând şi ştiind că doamna Dăncilă era blat cu Klaus Iohannis să rămână şi în cazul unui guvern minoritar.

Monica Mihai: Pe 10 noiembrie avem alegerile prezidenţiale, primul tur atunci când se vor înfrunta toţi aceşti oameni din politica românească, îl avem până acum pe domnul Klaus Iohannis, o avem pe Viorica Dăncilă care a ieşit în faţă şi li-a anunţat candidatura, îl avem pe domnul Tăriceanu de unde şi conflictul dintre cei doi în ceea ce priveşte alegerile, în acest moment avem aceşti actori, îl avem şi pe domnul Barna care în momentul de faţă face turul Moldovei pentru că potrivit acestuia este locul care a fost uitat din România, cum vedeţi candidaţii la prezidenţiale? Cât de puternici îi vedeţi?

Ion Cristoiu: E un an ciudat post-decembrist, pentru că de regulă anul prezidenţial este un an de mare intensitate a confruntării politice, candidaţii se confruntă deja de la începutul anului, au fost până acum momente excepţionale pentru democraţie pentru că este un moment în care multă lume atrasă de confruntare află de politică. Anul acesta avem un an ciudat în sensul că de fapt noi practic nu avem campanie electorală, nici nu vom avea, eu propun să-l proclamăm deja preşedinte pe domnul Klaus Iohannis pentru că asta se urmăreşte şi facem şi economie.

Monica Mihai: Adică nu v-ar surprinde să iasă tot dânsul.

Ion Cristoiu: Nu. Deci încă o dată până acum ne apropiem de septembrie noi nu avem minima confruntare între candidaţi din diferite motive. Această absenţă e o cumplită lovitură dată democraţiei pentru că maşinăria lui Klaus Iohannis a servit ceva sistemului, merge pe următoarea tactică ca cea din 2014 nu ne confruntăm cu nimeni, domnul Klaus Iohannis stă în continuare la Cotroceni acolo şi nu mişcă şi în felul acesta noi îl alegem ca şi data trecută.

Monica Mihai: Atunci are rost şi cel de-al doilea tur sau va câştiga cineva din primul tur?

Ion Cristoiu: Nu, eu cred că nu are rost nici primul tur dacă această trăsătură continuă în sensul că nu se confruntă, suntem în curând în septembrie, septembrie, octombrie, noiembrie nu poţi să faci confruntarea numai în campanie.

Klaus Iohannis nu e criticat de niciun partid. Barna nu îl critică să nu îşi piardă electoratul, Dăncilă e blat.

Monica Mihai: Aţi văzut că în Statele Unite se practică ca toţi cei care candidează să fie invitaţi într-un platou de televiziune şi să se confrunte.

Ion Cristoiu: Păi nu-i vorba numai de confruntare pe televiziune. În momentul în care domnul Klaus Iohannis a făcut un act de politică externă şi dacă era o reuşită genială, contracandidaţii îl tocau mărunt, aşa este peste tot în lume. Dumneavoastră nu vedeţi că Klaus Iohannis nu e criticat de nimeni, Barna nu-l critică că se teme să nu-şi facă pulbere electoratul şi se teme că până la campania propriu-zisă să nu-l lucreze ăştia din sistem, Viorica Dăncilă e blat, Tăriceanu nu ştiu dacă mai există, spuneţi-mi şi mie unde e campania?

Monica Mihai: Ce ziceţi de Gheorghe Funar care şi-a anunţat candidatura?

Ion Cristoiu: Eei, Gheorghe Funar a mai fost, deocamdată nu avem, numai dacă şi eu o să pledez în continuare şi începând aici dacă, numai dacă, nu se înscrie Alexandru Cumpănaşu. Dacă se înscrie în cursă, eu pledez să se înscrie numai ca să le strice la ăştia petrecerea. Ăştia au pus de o horă, ăştia Dăncilă, cu Barna, cu Iohannis în care se prefac că se confruntă, că sunt în campanie, ne trag pe sfoară şi atunci să vină unul măcar să le strice tot cheful.

Monica Mihai: Păi şi din punctul dumneavoastră de vedere interesul ar fi să iasă domnul Klaus Iohannis preşedinte, PSD să iasă de la guvernare la un moment dat.

Ion Cristoiu: Nu, pe mine nu mă interesează iertaţi-mă cine iese, poate să iasă domnul Klaus Iohannis pentru un veac, problema este că el iese fără să avem campanie electorală, ceea ce este o crimă pentru democraţie.

Monica Mihai: Da, dar ceea ce spuneţi dumneavoastră asta presupune că PSD s-a resemnat că nu va câştiga, ce are de câştigat PSD dacă Iohannis iese preşedinte?

Ion Cristoiu: PSD-ul a fost tras pe sfoară, echipa lui Viorica Dăncilă că dacă face blat, pentru că ei au mare interes să intre Viorica Dăncilă în turul doi, ea o să rămână la guvernare, n-o să rămână. Dacă Klaus Iohannis devine preşedinte a doua zi o spulberă. Dar ea nu e singura care s-a lăsat trasă pe sfoară.

Monica Mihai: Dacă e să ne luăm după varianta de la alegerile europarlamentare în care Partidul Naţional a promis că a doua zi după alegeri...

Ion Cristoiu: Nu e acelaşi lucru. Gândiţi-vă în felul următor în momentul în care Klaus Iohannis câştigă şi dacă intră Viorica Dăncilă să zicem în turul doi, câştigă să zicem cu vreo 80%, deci va avea un val, un argument serios, deci în prima săptămână, dacă nu pleacă în concediu, adică dacă mai are încă resurse, el poate să răstoarne acest guvern deoarece pierdea prezidenţialelor la un scor ruşinos de către PSD fie în primul tur că nu intră, fie în turul al doilea în felul acesta dă un mare avânt dreptei şi va rupe bucăţi din PSD, pentru că în acel moment PSD-ul intră în vrie.

Monica Mihai: De altfel Ludovic Orban a şi declarat că pregăteşte Partidul Naţional Liberal ca o opţiune pentru toamna????

Ion Cristoiu: Eu v-am spus o opţiune că se iluzionează, dar mă întorc şi nu sunteţi de acord cu mine şi rău, trebuie indiferent cine ajunge preşedinte, trebuie să punem capăt acestui blat, acestei petreceri, acestei hore în care candidaţii se fac că, candidează. Nu se poate aşa ceva, adică acest non-combat cel puţin până acum şi sunt sigur că va continua, accentuat şi sigur de prelungirea cazului Caracal este catastrofal pentru România. Ne vom trezi cu turul unu, cu Iohannis, cu turul doi cu Iohannis, el va ajunge preşedinte şi la un moment dat noi vom spune, dumneavoastră veţi spune ”băi dar noi am avut chiar alegeri, extraordinar, ia uite frate!”. Nu se poate aşa ceva şi asta de vină este numai Viorica Dăncilă, repet la Barna îl înţeleg.

Cumpănaşu ar trebui să se înscrie în cursa pentru Cotroceni.

Monica Mihai: Spuneţi că e de înţeles.

Ion Cristoiu: Apoi ea, Viorica Dăncilă face parte, este reprezentanta unui electorat care îl antipatizează pe Klaus Iohannis, adică cine să se bată cu Klaus Iohannis? Barna? Şi de-aia am zis că bine ar fi să se înscrie şi Cumpănaşu măcar să le strice hora.

Monica Mihai: Vom vedea dacă domnul Cumpănaşu va accepta provocarea sau va lua în considerare provocarea pe care aţi lansat-o dumneavoastră aici, haideţi să vedem ce aţi citit în această săptămână interesant, care a fost editorialul care v-a impresionat în această săptămână?

Ion Cristoiu: Păi este vorba de un articol, eu urmăresc şi uneori sunt invidios, nu-i cunosc pe mulţi care semnează acum, sunt un mare admirator al textului, al scrisului, am citit în ”Voice” un articol, un reportaj ”Ce nu s-a văzut la întâlnirea dintre Iohannis şi Trump la Casa Albă”, semnează nu ştiu tânăr, bătrân un domn Doru Simionescu, oricum răspărul în care scrie, chiar are talent şi este unul din jurnaliştii, autorii de articole lucizi în legătură cu această vizită, o vizită pe care eu o ştiu deja pe de rost din 90, e istorică, e o fericire pentru poporul român, adică în sfârşit găsesc un jurnalist care întruneşte conceptul de jurnalist occidental, care scrie la rece, în definitiv nu trebuie să scrii nici pro, nici contra, trebuie să scrii cu luciditate?????

Monica Mihai: Care a scris cu umor despre şapca primită de preşedintele Klaus Iohannis ”Lets make ???

Ion Cristoiu: Da, o şapcă despre care presa pesedistă trecută toată de partea lui Klaus Iohannis, vă spun cu toată responsabilitatea, în numele unei şmecherii care spune aşa: să nu cumva să vină Dan Barna că el o să vină şi o să distrugă ţara şi atunci avem un argument să-l lingem pe Klaus Iohannis, deşi nu ăsta e argumentul, cu argumentul este altul presa pro-PSD, de casă a PSD-ului a trecut toată de partea lui Klaus Iohannis se vede cu ochiul liber, neştiind că în felul ăsta o să-şi piardă telespectatorii.

Rareş Bogdan e rujul de buze al PNL, a devenit şi el prăfuit.

Monica Mihai: Şi uitaţi aşa ajungem şi la topul săptămânal al politicienilor Top 5 politicieni, cine se află din punctul dumneavoastră de vedere în această săptămână pe locul 5 şi de ce?

Ion Cristoiu: Pe locul cinci se află Rareş Bogdan, văd că aici e vicepreşedinte PNL, Rareş Bogdan este o uriaşă dezamăgire pentru mine pentru că în momentul în care a intrat în politică am fost convins că va aduce în PNL şi în politică o înnoire, o înviorare, o schimbare radicală, a piuit, a scâncit o săptămână, două, l-au pus acum mare şef şi este pe zi ce trece imaginea lui Rareş Bogdan, cel puţin pentru mine, este de rujul cu care se dă PNL-ul pe buze ca să pară mai tânăr decât este şi mai puţin prăfuit. PNL-ul a rămas în continuare un partid prăfuit ca şi PSD, partid vechi, nemodern, nemodernizat şi am tot mai mult impresia că l-au adus pe Rareş Bogdan ca să, v-am spus să fie rujul cu care se dă PNL. Din acest punct de vedere dacă Rareş Bogdan nu se trezeşte şi nu se vede prezenţa lui, nu turuiala lui.

Monica Mihai: Înţeleg neoficial de la oamenii Partidului Naţional Liberal că i s-a spus cumva să nu mai iasă atât de mult în faţă pentru că acesta dădea foarte multe declaraţii.

Ion Cristoiu: Păi nu e vorba de ieşit în faţă, să dea în continuare declaraţii, dar turuie. Deci în momentul în care ai intrat în politică nu ai intrat ca să turui, el turuie şi nu spune nimic. Am auzit luni seara la România TV despre această vizită şi chiar nu am înţeles nimic, adică mi-a turuit vreo jumătate de oră, turuia, desigur el turuie bine, dar nu a zis nimic. Or dacă mai ţineţi minte în prima lună venise cu nişte puncte de vedere, or în tot ce face el acum ce spune nu văd politicianul chemat să înnoiască partidul cât de cât, nu tot. Este de fapt tot un om vechi, a intrat în rutina oamenilor vechi şi numai că repet este mai fardat decât ceilalţi, din punctul acesta de vedere e o dezamăgire chiar am pariat pe prezenţa lui în politică şi în PNL.

Monica Mihai: Locul patru.

Ion Cristoiu: Locul patru este domnul Victor Ponta care a devenit un personaj mediatic prin aceste tribulaţii ba intră la guvernare, ba nu intră la guvernare, aştept în continuare dar cred că aştept degeaba, ca domnul Victor Ponta să-şi ia în serios cea de făuritor al unui alt partid decât un partid anti-PSD, nu văd până acum, nu văd nicio identitate, cred că nici dumneavoastră, a Pro-România. puteţi să-mi spuneţi şi mie ce e Pro-România? Pro-România. Nici măcar nu-i pro şi nici România. Deci nu se poate adică în locul acestor învârteli, combinaţii cu Dăncilă, cu intrăm, nu intrăm, era mult mai bine dacă el începea să-şi consolideze partidul cu doctrină, cu structuri.

Monica Mihai: Cu o vizită în teritoriu.

Ion Cristoiu: Da şi cu alţi oameni decât pesedişti resemnaţi care vor să găsească un ciolan aici. Până acum eu nu am văzut alţi oameni decât lideri PSD nemulţumiţi de Viorica Dăncilă.

Monica Mihai: Locul trei în această săptămână.

Ion Cristoiu: Este Călin Popescu Tăriceanu căruia nu-l înţeleg nici acum ce a vrut, adică nici nu a ieşit de la guvernare, a ieşit boţit din această telenovelă, e clar că nu va pleca de la guvernare pentru că nu-l lasă nici oamenii din jur care rămân altfel fără fripturici şi eu cred că el trebuie să renunţe la orice iluzie de a fi candidat, nu comun că o avem deja sigur pe Viorica Dăncilă, pentru că nu mai are de unde să ia. El nu putea să ia decât de la PSD, dar în momentul în care el acum a fost anti-pesedist, a înjurat PSD-ul, nu mai are de unde şi nu cred eu că va lua de la USR şi de la PNL, deci pentru el bine ar fi, că altfel va avea 2% şi va fi şi mai jalnic. Bine ar fi să renunţe.

Monica Mihai: Îl vedeţi făcând acest lucru?

Ion Cristoiu: Nu pariez că aşa va fi pentru că are foarte multe acţiuni în ultimul timp din astea confuze.

Monica Mihai: Locul doi.

Ion Cristoiu: Locul doi este celebra Viorica Dăncilă, va fi candidata PSD, sunt tare curios cum va reuşi să mobilizeze inimile, nu ştiu, ale pesediştilor.

Monica Mihai: Veţi vedea probabil din primul rând, din sală sau din al doilea rând.

Ion Cristoiu: Nu, voi vedea din atmosfera din sală, sigur atmosfera este aranjată dar repet, şi dumneavoastră v-aş sugera să veniţi pentru că veţi vedea, acolo se vede imediat temperatura sălii. Nu reuşeşte să te tragă pe sfoară, adică dacă eşti cât de cât observator atent, nu o văd, sunt tare curios cum va reuşi ea, oricum pe Klaus Iohannis am văzut că nu a reuşit să mobilizeze nimic, dar repet un asemenea congres este un din ăsta de ”hai la luptă!”.

Monica Mihai: Să ne aducem aminte domnul Victor Ponta când şi-a consolidat candidatura.

Ion Cristoiu: Nu numai şi Iliescu şi Traian Băsescu şi Emil Constatinescu, deci candidatul se duce sau Vadim şi înflăcărează sala aia, dar o înflăcărează sincer nu aşa că-i împing ăia autorii de urale aranjate, ci şi vezi acolo bătând o inimă, uite am făcut şi o metaforă proastă, aşa bătând toată sala într-o inimă şi gata de acolo ne ducem la Cotroceni până şi noi care nu suntem pesedişti. Sunt tare curios, eu o să vă spun dacă, probabil că o să şi transmit dumneavoastră la Mediafax de acolo din sală şi o să vă spun dacă doamna Dăncilă a reuşit măcar pe mine să mă mobilizeze, adică ar trebui să reuşească să mă facă şi pe mine un pesedist, să mă înflăcăreze şi să o urmez să o votez. Vom vedea.

Monica Mihai: Locul unu în această săptămână cine este?

Ion Cristoiu: Acesta este domnul Klaus Iohannis care va rămâne în istoria României prin aceeaşi scenă celebră în care el şi-a pus şapca şi era tare mândru că şi-a pus această şapcă, sigur că e un moment umilitor, groaznic pentru poporul român, dar mă rog nu e singurul moment. Mă întreb dacă îi dădea nişte şosete ce făcea, se descălţa le punea, adică, sigur Donald Trump e un şturlubatic, îl cunosc, te pupă i-a zis lui Kim ir Sen că-l iubeşte, adică la el nu mă aştept, păi nu să nu şi-o fi pus, adică am înţeles a primit-o dar faptul că şi-a pus-o de faţă cu ăia şi l-au aplaudat americanii arată un moment umilitor. Cred că merită locul întâi pentru că tot ce face el este de teama lui Dan Barna, dumneavoastră aţi şi spus Dan Barna umblă prin ţară, tot ce se întâmplă acum e în favoarea USR-ului şi dacă consideră că cu doamna Dăncilă s-a înţeles toată campania, tot ce se întâmplă la Cotroceni este numai... de aia şi interesează o campanie moartă.

Monica Mihai: Acesta a fost topul săptămânal al politicienilor, domnul Cristoiu o să discutăm din nou săptămâna viitoare într-o ediţie despre ce s-a întâmplat la Congresul PSD, doamnelor şi domnilor până la ediţia viitoare La Revedere!

